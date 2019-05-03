Concursos de cartas: capixaba vai representar o Brasil na Suíça

Natural de Cachoeiro de Itapemirim e sempre estudando em escola pública ou como bolsista em escolas particulares, Sara hoje cursa o 1º ano do ensino médio no Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, em. Há três anos morando em, a adolescente já chegou a ficar sem estudar por um mês por falta de vaga nas instituições públicas do município. Desta vez, o tema do concurso era "Escreva uma carta sobre o seu herói". Depois de pensar em muitas possibilidades, dois temas disputaram: música e Jesus.