Concursos de cartas: capixaba vai representar o Brasil na Suíça

"Quando escrevo, não escrevo pensando se vai ser melhor ou pior que alguém. Simplesmente escrevo porque gosto de colocar as emoções no papel. Meu objetivo é emocionar as pessoas, e não ser a melhor". Essas são as palavras de Sara Luisa Amorim da Rocha, uma estudante de 15 anos da Grande Vitória que venceu a 48ª edição do Concurso Internacional de Redação de Cartas, promovido pela União Postal Universal (UPU) e realizado em todo o Brasil pelos Correios.
Natural de Cachoeiro de Itapemirim e sempre estudando em escola pública ou como bolsista em escolas particulares, Sara hoje cursa o 1º ano do ensino médio no Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. Há três anos morando em Cariacica, a adolescente já chegou a ficar sem estudar por um mês por falta de vaga nas instituições públicas do município. Desta vez, o tema do concurso era "Escreva uma carta sobre o seu herói". Depois de pensar em muitas possibilidades, dois temas disputaram: música e Jesus.
Tive algumas ideias, essas duas foram as principais. Como falar sobre Jesus é um aspecto muito religioso, ia ficar muito fechado e a música era um tema mais aberto. Então eu escolhi a música. Meus pais são professores de música, então está no sangue
Questionada sobre ser boa em escrever, como ela se desenvolveu, Sara atribui a leituras. "Gosto muito de ler, acredito que a leitura ajuda muito na hora de escrever, dá uma boa base. Desde pequena, minha tia sempre me deu diários, sempre gostei", completou a estudante.
Premiação
Ainda não tem data, mas Sara vai representar o Brasil com a redação na etapa internacional do concurso, que será realizada em Berna, na Suíça. A aluna e a escola receberão certificado e troféu, além da premiação de R$ 15 mil (R$ 5 mil para Sara e R$ 10 mil para a instituição).
OBJETIVO DO CONCURSO
O objetivo do Concurso Internacional de Redação de Cartas é melhorar a alfabetização por meio da arte epistolar. O concurso anual incentiva as crianças e adolescentes a expressarem sua criatividade e melhorar seus conhecimentos linguísticos.
Sara, com o tema escolhido, quis mostrar o poder da música.
Ela é a salvadora das mentes angustiadas, dos corações sofridos e das almas perdidas (...) A música cura as pessoas que a buscam, permitindo que elas vivam em harmonia e equilíbrio emocional e pessoal. Por isso, eu reafirmo: a música é a heroína das heroínas e o herói dos heróis
Também foram classificados em segundo e terceiro lugares, Herberth Heloy Amaral de Oliveira, de 15 anos, do Colégio Gentil Bittencourt em Belém (PA) e Samuel Silva de Almeida Raimundo, 13 anos, do SESI 207 em Caçapava (SP).
HISTÓRICO
O Brasil participou de todas as edições do concurso, que acontece desde 1972, e já venceu a fase internacional em três edições. O país também recebeu cinco menções honrosas, em 2009, 2012, 2016, 2017 e 2018. A lista com os vencedores estaduais e nacionais está disponível no site dos Correios.