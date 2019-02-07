Concorrência? Que nada! Solidariedade após crime em hamburgueria no ES

Hamburgueria em Jardim Camburi foi arrombada na madrugada desta quinta-feira Crédito: Reprodução/Instagram

Jardim Camburi, em Vitória, o que restou foi muita solidariedade. É que o dono do estabelecimento, Vinícius Dias, tem recebido muitas mensagens pelo Instagram da lanchonete de pessoas que demonstraram o interesse em ajudar o proprietário a recuperar os danos causados pelos bandidos. Após o arrombamento que resultou em vidraça quebrada, cozinha completamente bagunçada, utensílios, computador e dinheiro roubados em uma hamburgueria de, em, o que restou foi muita solidariedade. É que o dono do estabelecimento, Vinícius Dias, tem recebido muitas mensagens pelo Instagram da lanchonete de pessoas que demonstraram o interesse em ajudar o proprietário a recuperar os danos causados pelos bandidos.

Na postagem, o que ficou foi a imagem do prejuízo e uma mensagem de perseverança de Vinícius. "O meu espírito é mais forte e vou sempre prevalecer. Nunca vou desistir desse sonho lindo que criei, um sonho que vivo, acordo e durmo por ele", disse. Além de várias mensagens de encorajamento, uma hamburgueria de Jardim da Penha se solidariza. "Vinicius, força! Temos certeza que sairá mais forte dessa! Precisando estamos juntos parceiro!", comentou o perfil.

"Nosso apoio e um abraço apertado com muito carinho! Algumas coisas acontecem para que possamos enxergar melhor, outras para sentir e saber que todos os dias Deus nos dá a força para levantar e caminhar, e nos tornar ainda melhores", disse o perfil de outro estabelecimento.

Uma cliente também se solidarizou com o acontecido e deixou uma mensagem no Instagram da hamburgueria. "Querido, sem palavras pra tamanha sacanagem... mas quer saber? Limpa tudo rapidinho e atende nem que seja na calçada. A gente vai te apoiar", comentou.

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Em breve conversa por telefone com o Gazeta Online, o proprietário do estabelecimento disse que todos que trabalham no local e os restaurantes parceiros já entraram em contato oferecendo ajuda, uma "mãozinha". "Estamos em um processo de reconstrução, de colocar as coisas no lugar. Devagarzinho vamos nos reerguer. Hoje faremos uma promoção, um amigo músico vai vir tocar para mostrar a todo mundo que estamos bem, firmes e fortes", disse.