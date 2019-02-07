Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Concorrência? Que nada! Solidariedade após crime em hamburgueria no ES
Solidariedade

Concorrência? Que nada! Solidariedade após crime em hamburgueria no ES

Donos de hamburgueria oferecem ajuda a empresário que teve estabelecimento arrombado em Jardim Camburi, Vitória
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

07 fev 2019 às 18:13

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 18:13

Hamburgueria em Jardim Camburi foi arrombada na madrugada desta quinta-feira Crédito: Reprodução/Instagram
Após o arrombamento que resultou em vidraça quebrada, cozinha completamente bagunçada, utensílios, computador e dinheiro roubados em uma hamburgueria de Jardim Camburi, em Vitória, o que restou foi muita solidariedade. É que o dono do estabelecimento, Vinícius Dias, tem recebido muitas mensagens pelo Instagram da lanchonete de pessoas que demonstraram o interesse em ajudar o proprietário a recuperar os danos causados pelos bandidos.
Na postagem, o que ficou foi a imagem do prejuízo e uma mensagem de perseverança de Vinícius. "O meu espírito é mais forte e vou sempre prevalecer. Nunca vou desistir desse sonho lindo que criei, um sonho que vivo, acordo e durmo por ele", disse. Além de várias mensagens de encorajamento, uma hamburgueria de Jardim da Penha se solidariza. "Vinicius, força! Temos certeza que sairá mais forte dessa! Precisando estamos juntos parceiro!", comentou o perfil.
> Ladrão arromba hamburgueria em Jardim Camburi
"Nosso apoio e um abraço apertado com muito carinho! Algumas coisas acontecem para que possamos enxergar melhor, outras para sentir e saber que todos os dias Deus nos dá a força para levantar e caminhar, e nos tornar ainda melhores", disse o perfil de outro estabelecimento.
Uma cliente também se solidarizou com o acontecido e deixou uma mensagem no Instagram da hamburgueria. "Querido, sem palavras pra tamanha sacanagem... mas quer saber? Limpa tudo rapidinho e atende nem que seja na calçada. A gente vai te apoiar", comentou.
VEJA POST
Em breve conversa por telefone com o Gazeta Online, o proprietário do estabelecimento disse que todos que trabalham no local e os restaurantes parceiros já entraram em contato oferecendo ajuda, uma "mãozinha". "Estamos em um processo de reconstrução, de colocar as coisas no lugar. Devagarzinho vamos nos reerguer. Hoje faremos uma promoção, um amigo músico vai vir tocar para mostrar a todo mundo que estamos bem, firmes e fortes", disse.
Questionado sobre o prejuízo, o dono do local disse que ainda não foi estimado. "Vamos começar a dar uma olhada nisso quando tivermos um tempo maior; dentro das possibilidades, o prejuízo foi muito pequeno. Agora é agradecer às pessoas que estão se solidarizando com a gente. Vamos 'encher essa casa'", finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Instagram Bairro Jardim Camburi solidariedade Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé
Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados