Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja lista de ruas

Como vai funcionar a coleta seletiva de lixo em Vila Velha

Coleta será em dias e horários diferentes da coleta domiciliar, e vai funcionar na Praia da Costa, em Itapoã, Coqueiral de Itaparica, Praia das Gaivotas e parte do Centro da cidade
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

08 jul 2019 às 18:41

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 18:41

Caminhão de seleta coletiva Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha
Moradores e comerciantes de seis bairros de Vila Velha vão poder contar com a coleta seletiva de lixo já a partir desta segunda-feira (8). A coleta de materiais recicláveis será em dias e horários diferentes da coleta domiciliar, e vai funcionar na Praia da Costa, em Itapoã, Coqueiral de Itaparica, Praia das Gaivotas e parte do Centro da cidade. (veja abaixo os dias específicos e em quais ruas o caminhão da coleta seletiva vai passar)
De acordo com a secretária municipal de Serviços Urbanos, Marizete de Oliveira Silva, os condomínios, prédios, deverão adquirir um contentor específico, de acordo com o volume de material reciclável gerado, identificando-o com as palavras “lixo seco”.
Como separar o lixo?
A Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) explica que o cidadão deverá separar o lixo úmido (orgânico) do seco (papéis, plásticos, garrafas, pratos, copos e talheres descartáveis, metais, latas sem resíduos de líquidos e embalagens sem resíduos de alimentos) e vidros.
Veja como separar e sinalizar o lixo seco e o lixo úmido para os coletores Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha
Devo colocar em sacolas separadas?
O lixo seco, especificamente, deverá estar acondicionado em sacolas separadas, preferencialmente na cor azul.
Onde despejar o lixo?
O lixo seco deverá ser colocado na calçada nos dias e horários estabelecidos pela prefeitura. Não haverá alteração na coleta domiciliar.
Para onde vai o material recolhido?
"Todo material recolhido nestes bairros serão encaminhados para Associação Vila Velhense de Coletores e Coletores de Materiais Recicláveis – Revive, localizado no Polo Industrial de Novo México, gerando renda para diversas famílias, colaborando para o meio ambiente e para a cidade cada vez mais limpa”, explicou a secretaria.
E quem não aderir à coleta...
Poderá ser penalizado. A legislação diz que as unidades residenciais que não aderirem a coleta seletiva estão sujeitas às penalidades legais, conforme Lei Federal de Política Nacional de Resíduos Sólidos nº 12.305/10 e Lei Municipal nº 2.915/94.
Dúvidas?
Em caso de dúvidas ou sugestões, entrar em contato pelo número (27) 3149-7290 ou pelo e-mail [email protected].

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Coqueiral de Itaparica espírito santo Praia da Costa Prefeitura de Vila Velha Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados