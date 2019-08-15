Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Como está Pedro do Chip 10 anos após virar um dos maiores memes do ES

Como está Pedro do Chip 10 anos após virar um dos maiores memes do ES

A equipe do Gazeta Online encontrou Pedro Queiroz Aguiar na casa dele, na Praia do Morro, em Guarapari. Casado e uma década depois, ele conta se devolveu o 'chip', se ganhou dinheiro com a história e o que realmente aconteceu naquela noite de 2009

Laila Magesk

Editora-adjunta

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 05:18

Publicado em

15 ago 2019 às 05:18
Por onde anda o Pedro do Chip? Essa foi a pergunta feita pela equipe do Gazeta Online dez anos depois do então produtor musical Pedro Queiroz Aguiar ficar famoso na internet com o meme "Me dá o meu chip, Pedroooo". Começamos a busca e, depois de algumas conversas, o encontramos em sua casa, na Praia do Morro, em Guarapari.
O que realmente aconteceu naquela noite? Ele devolveu o chip? Casou com a ex? Na entrevista, Pedro revela detalhes do caso que viralizou em setembro de 2009.
Para quem não se lembra da história, Pedro virou febre na web quando um vizinho registrou a ex-namorada dele, aos gritos, querendo o chip dela de volta, em Jardim Camburi, na Capital do Espírito Santo. O vídeo tem mais de 7 milhões de visualizações no Youtube, e não é o único.
O pós-doutor em Comunicação Digital Sergio Denicoli e a sua equipe fizeram uma pesquisa com dados on-line, a pedido do Gazeta Online, e descobriram que o caso gerou 382 vídeos, que somam cerca de 13 milhões de visualizações. Além disso, foram criados 44.600 links na internet sobre a história.
Pedro é o quarto entrevistado do quadro Gazeta Entrevista. No bate-papo, ele conta casos curiosos e como está a sua vida uma década depois. Ele virou pai, trocou de profissão e se casou.
E, mesmo tanto depois depois, ele continua sendo lembrando na internet. 

Veja Também

De Vitória à Globo: a história espetacular da capixaba Bárbara Coelho

4 anos de crime em terminal: um sonho, o assassinato e a revelação no DML

Caso Milena Gottardi: a vida das filhas e da família 2 anos após o crime

A Gazeta integra o

Saiba mais
Gazeta Entrevista
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança