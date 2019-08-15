Como está Pedro do Chip 10 anos após virar um dos maiores memes do ES

Gazeta Online dez anos depois do então produtor musical Pedro Queiroz Aguiar ficar famoso na internet com o meme "Me dá o meu chip, Pedroooo". Começamos a busca e, depois de algumas conversas, o encontramos em sua casa, na Praia do Morro, em Guarapari. Por onde anda o Pedro do Chip ? Essa foi a pergunta feita pela equipe dodez anos depois do então produtor musical Pedro Queiroz Aguiar ficar famoso na internet com o meme. Começamos a busca e, depois de algumas conversas, o encontramos em sua casa, na Praia do Morro, em Guarapari.

O que realmente aconteceu naquela noite? Ele devolveu o chip? Casou com a ex? Na entrevista, Pedro revela detalhes do caso que viralizou em setembro de 2009.

Para quem não se lembra da história, Pedro virou febre na web quando um vizinho registrou a ex-namorada dele, aos gritos, querendo o chip dela de volta, em Jardim Camburi, na Capital do Espírito Santo. O vídeo tem mais de 7 milhões de visualizações no Youtube, e não é o único.

O pós-doutor em Comunicação Digital Sergio Denicoli e a sua equipe fizeram uma pesquisa com dados on-line, a pedido do Gazeta Online, e descobriram que o caso gerou 382 vídeos, que somam cerca de 13 milhões de visualizações. Além disso, foram criados 44.600 links na internet sobre a história.

Pedro é o quarto entrevistado do quadro Gazeta Entrevista. No bate-papo, ele conta casos curiosos e como está a sua vida uma década depois. Ele virou pai, trocou de profissão e se casou.