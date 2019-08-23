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Como era a vida do capixaba antes da construção da Terceira Ponte?

O Gazeta Online conversou com quem precisava transitar entre Vitória e Vila Velha antes da construção da Terceira Ponte

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 15:11

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

23 ago 2019 às 15:11
Terceira Ponte em abril de 1989 Crédito: Jose A. Magnago
Sair de Vila Velha e ir para Vitória — ou vice-versa — era bem diferente antes da construção da Terceira Ponte, que completa 30 anos nesta sexta-feira (23). "Vida noturna, vida cultural... Não tinha nenhuma praticamente. Saía daqui de manhã e ia para a escola mas demorava uns 40 minutos", detalhou a gastrônoma Marta Cristina Arpini, moradora de Vila Velha.. 
> Terceira Ponte completa 30 anos: vamos continuar pagando pedágio?
A inauguração foi em 1989 e a construção, que é de grande importância para quem circula pela Grande Vitória, também fez toda a diferença na vida dos capixabas.

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