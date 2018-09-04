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Protesto

Comerciantes protestam no Terminal de Carapina na Serra

Manifestação foi iniciada após um quiosque ser fechado por determinação judicial e durou aproximadamente seis horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 18:33

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 18:33

Comerciantes protestam no terminal de Carapina, na Serra, na tarde desta terça-feira (04) Crédito: Paulo Henrique Vieira Lima | Internauta
Cerca de 60 integrantes da Associação dos Comerciantes Urbanos da Grande Vitória (ConturGV) protestaram na tarde desta terça-feira (04) no Terminal de Carapina, na Serra, devido ao fechamento de um quiosque na região. Eles utilizaram cartazes e apitos para atrair a atenção de pessoas e informá-las sobre o direito de trabalhar e prometeram a interdição de vias próximas ao terminal rodoviário.
O manifesto teve início às 13h e, aproximadamente seis horas depois, foi encerrado.
VEJA FOTOS
De acordo com o autônomo Paulo Henrique Vieira Lima, de 26 anos, que faz parte do movimento, a Justiça Federal autorizou a retirada do estabelecimento na segunda-feira (03) por conta de irregularidades na documentação. Entretanto, ele alega que o comércio cumpre com todas as obrigações estabelecidas pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES).
OUTRO LADO
Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) informou que há uma determinação judicial para a retirada do quiosque, a qual foi cumprida na segunda-feira (03) e que, na tarde desta terça-feira (03), o proprietário de estabelecimento invadiu o local. "A Companhia está tomando todas as medidas necessárias para que a determinação seja cumprida", explicou o diretor de Planejamento da Ceturb-ES, José Carlos Moreira.
 

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