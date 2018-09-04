Comerciantes protestam no Terminal de Carapina na Serra

Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) informou que há uma determinação judicial para a retirada do quiosque, a qual foi cumprida na segunda-feira (03) e que, na tarde desta terça-feira (03), o proprietário de estabelecimento invadiu o local. "A Companhia está tomando todas as medidas necessárias para que a determinação seja cumprida", explicou o diretor de Planejamento da Ceturb-ES, José Carlos Moreira.