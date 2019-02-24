Com desfile luxuoso, MUG leva sorrisos para o Sambão do Povo

MUG Crédito: Fábio Vicentini | A Gazeta

A Mocidade Unida da Glória (MUG) foi a terceira escola a desfilar. O Leão da Glória entrou na avenida às 00h23, já no início da madrugada de domingo (24). Com o enredo "Sorrir e sambar é só começar", a escola levou sorriso e muita alegria para o Sambão do Povo.

A Mug abriu seu desfile mostrando o sorriso em família, eternizado nas fotografias, com a comissão de frente. Uma grande máquina fotográfica fazia os registros. O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira estava fantasiado de Coringa e Arlequina.

Primeiro casal mestre sala e porta bandeira da Mug Crédito: Vitor Jubini

À frente da bateria pura ousadia, que estava fantasiada de "O chapeleiro Maluco", estava a rainha Fernanda Figueiredo. Ela estava fantasiada de mercúrio, elemento químico utilizado na fabricação de chapéus. Fernanda e a bateria arrancaram muitos aplausos do público presente.

A escola da Glória entrou na avenida com 19 alas, quatro alegorias, dois tripés e 1.600 componentes. Outro destaque do desfile foi as cores. A agremiação estava muito colorida, fugindo do tradicional branco e vermelho.

O terceiro carro alegórico teve como tema "O grande circo", que trouxe diversos palhaços na alegoria. O último carro fez uma homenagem ao desfile da MUG de 1984, ano em que a agremiação teve como enredo "O reino onde chorar é proibido".

Musas da MUG Crédito: Fábio Vicentini