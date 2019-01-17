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Climatempo

Com 35,4ºC, Vitória registra recorde de calor nesta quarta-feira

Temperatura foi registrada pelos termômetros do Inmet

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 22:05

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

16 jan 2019 às 22:05
Banhistas em dia de sol e calor na Curva da Jurema Crédito: Marcelo Prest
Após anunciar que, possivelmente, esta quarta-feira (16) seria o dia mais quente de 2019 até agora, o Instituto Climatempo confirmou o fato: os capixabas que moram na Capital do Espírito Santo puderam sentir na pele o "calorão" de 35,4ºC. A temperatura foi registrada pelos termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Com tanto calor em todo o Estado, ainda surgiu o boato de que alguns cones que sinalizavam o trânsito em Cariacica teriam derretido com as altas temperaturas do verão, mas a reportagem do Gazeta Online acionou a Prefeitura do município, e constatou que os objetos foram danificados por motoristas que passam diariamente pelo local.
O Inmet divulgou nesta quarta (16) as maiores temperaturas registradas em todo o Brasil até a terça-feira (15). (veja abaixo)

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