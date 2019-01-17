Com 35,4ºC, Vitória registra recorde de calor nesta quarta-feira

Após anunciar que, possivelmente, esta quarta-feira (16) seria o dia mais quente de 2019 até agora, o Instituto Climatempo confirmou o fato: os capixabas que moram na Capital do Espírito Santo puderam sentir na pele o "calorão" de 35,4ºC. A temperatura foi registrada pelos termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Com tanto calor em todo o Estado, ainda surgiu o boato de que alguns cones que sinalizavam o trânsito em Cariacica teriam derretido com as altas temperaturas do verão, mas a reportagem do Gazeta Online acionou a Prefeitura do município, e constatou que os objetos foram danificados por motoristas que passam diariamente pelo local.
O Inmet divulgou nesta quarta (16) as maiores temperaturas registradas em todo o Brasil até a terça-feira (15). (veja abaixo)