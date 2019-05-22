Colonização do Solo Espírito-santense: TJES e MPES decretam ponto facultativo

Se o governo do Estado decretou ponto facultativo nesta quinta-feira (23), outros Poderes fizeram o mesmo. No Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e em todas as unidades judiciárias do Estado também não haverá expediente. O mesmo vale para o Ministério Público Estadual (MPES). "O expediente deverá ser compensado com uma hora a mais de serviço nas semanas subsequentes, cabendo às chefias imediatas observar o rigoroso cumprimento da carga horária", diz ato normativo publicado nesta quarta pelo presidente do TJES, Sérgio Gama.
A Assembleia também havia divulgado, no entanto, revogou o ponto facultativo que havia concedido também na sexta-feira (24). Em publicação de ato no Diário do Legislativo, nesta quarta-feira (22), o presidente da Casa, Erick Musso (PRB), estabelece que "os servidores que houverem assumido compromissos inadiáveis para o dia 24 de maio de 2019 poderão ausentar-se do serviço, desde que compensem posteriormente as horas não trabalhadas".
Dia 23 de maio marca a Colonização do Solo Espirito-santense, é a data em que o primeiro donatário do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho, chegou ao território capixaba, em Vila Velha.
Na cidade canela-verde será feriado na quinta, quando se comemora também os 484 anos do município. Haverá desfile cívico-militar no Centro a partir das 7h50.