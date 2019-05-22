Colonização do Solo Espírito-santense: TJES e MPES decretam ponto facultativo

A Assembleia também havia divulgado, no entanto, revogou o ponto facultativo que havia concedido também na sexta-feira (24). Em publicação de ato no Diário do Legislativo, nesta quarta-feira (22), o presidente da Casa, Erick Musso (PRB), estabelece que "os servidores que houverem assumido compromissos inadiáveis para o dia 24 de maio de 2019 poderão ausentar-se do serviço, desde que compensem posteriormente as horas não trabalhadas".