Colégios de Cachoeiro adotam modelo semelhante ao Escola Viva

Alunos em escola em Cachoeiro Crédito: Divulgação/PMCI

O ano letivo começou diferente para cerca de 500 estudantes da rede municipal de educação de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Agora, além de estudarem em tempo integral, podem escolher e ajudar a compor algumas das disciplinas da grade curricular. O sistema Escola da Escolha, semelhante ao Escola Viva, do governo do Estado, abrange duas unidades do município e deve ser expandido nos próximos anos.

Os alunos das escolas municipais de ensino fundamental Athayr Cagnin, no bairro Nossa Senhora de Fátima, já estudavam em dois turnos, de manhã e à tarde. Já os da Julieta Deps Talon, no Zumbi, passaram a entrar às 7h30 e retornar para casa às 16h30. Neste período, além das disciplinas do currículo convencional, os estudantes das duas unidades ganhando liberdade para a escolha de atividades complementares, em disciplinas eletivas que vão desenvolver atividades diversas além do currículo tradicional.

A secretária de municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Cristina Lens, conta que até o fim de março os alunos estão participando do processo de produção dessas matérias extras para depois cursá-las. “São disciplinas que estão sendo pensadas para o alunos do primeiro ao quinto ano e que estão permeadas ao interesse deles. O aluno, enquanto protagonista, ajuda a escolher, criar estas disciplinas”, comenta sobre o trabalho, que tem apoio dos pedagogos e professores.

As escolhas dessas duas unidades para integrar o novo sistema foi estratégica, conta a secretária. “Nossa opção foi por unidades que estivessem em zona de risco, em bairros de alta vulnerabilidade social, e que estavam com índice do desenvolvimento educacional baixo”, revela a gestora.

As duas escolas estão sendo revitalizadas para adotarem o novo modelo de ensino. Os espaços dos prédios estão sendo reorganizados para receber essa metodologia. O Núcleo de Educação do Espírito Santo em Ação, junto com o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE), por meio de uma parceria com o Movimento Empresarial do Sul do Estado do Espírito Santo (Messes), é quem está transferindo esse modelo para a Secretaria de Educação de Cachoeiro.