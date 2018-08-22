Cobras são encontradas em escola e posto de gasolina em Vitória

O agente ambiental Saulo Ramos da Silva fez a soltura no Parque da Fonte Grande; todos os animais silvestres resgatados são avaliados e devolvidos para o habitat natural

Duasuma delas estava em uma escola particular e outra um posto de gasolina - foram resgatadas e soltas nos parques, em. O resgate foi realizado por uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (), na tarde desta terça-feira (21).

De acordo com ada capital, todos ossilvestres resgatados em áreas urbanas são avaliados e, se estiverem em condições saudáveis, posteriormente são soltos em parques naturais administrados pela secretaria.

Quando necessitam de cuidados especiais, elas são entregues ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) para passarem por um tratamento específico até estarem totalmente recuperadas.

A pessoa que localizar animais silvestres em ruas, parques, praças, residências e outros espaços deve ligar para o número (27) 99724-2788, que é destinado exclusivamente para o recolhimento. Para o pedido de resgate, é possível, inclusive, usar o aplicativo

"Quem encontrar um animal silvestre em qualquer lugar de forma alguma deve tentar pegar o animal sozinho. Deve ligar e passar as informações onde o animal está e, imediatamente, uma equipe irá até o local para fazer o recolhimento dele", destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouian.