CNH social: veja lista de suplentes que serão contemplados

divulgou nesta segunda-feira (8) a lista com osno programaque não foram selecionados na primeira etapa. Esta é a primeira vez na história do programa que os suplentes são convocados para preencher as vagas remanescentes. O órgão informa que o objetivo é possibilitar que todas as 2.500 vagas oferecidas sejam preenchidas e dar oportunidade para que os selecionados concluam todo o processo até a obtenção da