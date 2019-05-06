CNH Social: motoristas terão direito a cursos profissionalizantes

CNH Crédito: Reprodução/Pixabay

Os motoristas habilitados por meio da primeira etapa do programa CNH social 2019 terão direito a fazer cursos profissionalizantes. A proposta visa a geração de empregos nas áreas de cargas perigosas, ambulâncias e motociclista e foi divulgada nesta segunda-feira (06) pelo Detran-ES

A edição desse ano foca na empregabilidade, por isso, os contemplados pelo projeto terão a chance de especialização em modalidades que gerem renda. Aliado a esse princípio, duas mil das cinco mil vagas oferecidas pelo programa serão destinadas para as categorias D (vans, micro-ônibus e ônibus) e E (carretas e caminhões de maior porte).

"Nós estamos aumentando o número de vagas para aquelas categorias para que as pessoas possam conseguir renda e emprego. Maiores oportunidades serão dadas para as categorias profissionais e para adição de categoria, para mais oportunidades de renda", afirma o diretor-geral do Detran no Espírito Santo, Givaldo Vieira.

Outras duas mil vagas serão para as categorias A ou B (moto e carros de passeio), no caso de quem vai tirar a primeira habilitação, e mil para adição de categoria.

INSCRIÇÕES

site do Detran-ES até o dia 15 de maio de 2019. Serão ofertadas 5 mil vagas, divididas em duas etapas. A primeira acontece nesse mês e a segunda em setembro. A oportunidade é destinada para moradores de baixa renda do Espírito Santo com até dois salários mínimos. Interessados em tirar a carteira de habilitação gratuitamente podem se inscrever peloaté o dia 15 de maio de 2019.Serão ofertadas 5 mil vagas, divididas em duas etapas. A primeira acontece nesse mês e a segunda em setembro. A oportunidade é destinada para moradores de baixa renda docom até dois salários mínimos.

(Com informações da CBN Vitória)