CNH Social: motoristas terão direito a cursos profissionalizantes

Os motoristas habilitados por meio da primeira etapa do programa CNH social 2019 terão direito a fazer cursos profissionalizantes. A proposta visa a geração de empregos nas áreas de cargas perigosas, ambulâncias e motociclista e foi divulgada nesta segunda-feira (06) pelo Detran-ES.
A edição desse ano foca na empregabilidade, por isso, os contemplados pelo projeto terão a chance de especialização em modalidades que gerem renda. Aliado a esse princípio, duas mil das cinco mil vagas oferecidas pelo programa serão destinadas para as categorias D (vans, micro-ônibus e ônibus) e E (carretas e caminhões de maior porte).
"Nós estamos aumentando o número de vagas para aquelas categorias para que as pessoas possam conseguir renda e emprego. Maiores oportunidades serão dadas para as categorias profissionais e para adição de categoria, para mais oportunidades de renda", afirma o diretor-geral do Detran no Espírito Santo, Givaldo Vieira.
Outras duas mil vagas serão para as categorias A ou B (moto e carros de passeio), no caso de quem vai tirar a primeira habilitação, e mil para adição de categoria.
INSCRIÇÕES
Interessados em tirar a carteira de habilitação gratuitamente podem se inscrever pelo site do Detran-ES até o dia 15 de maio de 2019. Serão ofertadas 5 mil vagas, divididas em duas etapas. A primeira acontece nesse mês e a segunda em setembro. A oportunidade é destinada para moradores de baixa renda do Espírito Santo com até dois salários mínimos.
Os candidatos também precisam estar inserido no Cadastro Único (CadÚnico), do Governo Federal. O registro pode ser feito no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de cada município do Estado.
(Com informações da CBN Vitória)