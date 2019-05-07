Clima de tensão após morte em confronto policial em Cariacica

Protesto de moradores do bairro Mucuri, em Cariacica, interditaram completamente um trecho da Rodovia do Contorno. Crédito: Fredson Lavra

Bairro Mucuri, após a morte do suspeito Chesley de Oliveira Trabach, de 18 anos, no bairro vizinho (Vila Independência), durante um confronto policial, ocorrido na manhã desta terça-feira (7). Há relatos de que os ônibus deixaram de circular, alguns comércios baixaram as portas e uma escola ficou fechada. O clima de tensão tomou conta do, após a morte do suspeito Chesley de Oliveira Trabach, de 18 anos, no bairro vizinho (Vila Independência), durante um confronto policial, ocorrido na manhã desta terça-feira (7). Há relatos de que os ônibus deixaram de circular, alguns comércios baixaram as portas e uma escola ficou fechada.

À TV Gazeta, moradores relataram a espera de mais de 40 minutos por um coletivo. Em um cartaz, a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Angelo Zani anunciou que as aulas foram suspensas. A Secretaria Municipal de Educação (Seme), por meio de nota, disse que a instituição possui 697 alunos e acrescentou que as aulas perdidas serão repostas posteriormente.

Questionada sobre a situação dos ônibus, a Ceturb-ES informou que as linhas que atendem a região funcionaram, porém, pela manhã, não puderam cumprir o itinerário total pois havia obstrução de vias, por conta do protesto. "Assim que as vias foram desobstruídas a operação voltou ao normal", disse por meio de nota.

POLICIAMENTO

Para reforçar a segurança, uma equipe da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) esteve na região, após o crime, e chegou a abordar alguns motociclistas.

Algumas viaturas fizeram patrulhamento pelas ruas.

O CRIME

Chesley foi morto durante um confronto com policiais militares que realizavam uma patrulha no bairro Vila Independência, em Cariacica, por volta das 9h desta terça-feira (7). De acordo com informações da PM, após a morte do rapaz, moradores da região realizaram um protesto na Rodovia do Contorno, incendiando pneus, o que deixou a via totalmente interditada.

A PM afirma que os policiais que patrulhavam a região foram surpreendidos por indivíduos que dispararam contra a guarnição. Com isso, o suspeito foi baleado. Segundo a PM, ele estava armado com um revolver calibre 38, com cinco munições, e também tinha uma moto com restrições administrativas, que foram apreendidos após o tiroteio.