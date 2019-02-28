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Troca de cadeiras

Classificação do Grupo Especial do Carnaval de Vitória tem reviravolta

Erro na apuração provocou mudança de colocação entre as agremiações que ficaram em segundo, terceiro e quarto lugares

Publicado em 

28 fev 2019 às 16:26

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 16:26

Mocidade Unida da Glória (MUG) Crédito: Vitor Jubini
Um erro na apuração dos votos do Carnaval de Vitória foi divulgado nesta quinta-feira (28) e colocou a Mocidade Unida da Glória (MUG) como a segunda colocada no desfile do Grupo Especial deste ano. O título de segundo colocada havia sido dado à Novo Império. A Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) divulgou uma nota retificando a colocação. Não há interferência no resultado da Boa Vista.
> Reveja a transmissão da apuração dos desfiles do Carnaval de Vitória
Segundo a Liesge, “no desempate de notas, conforme cláusula 33 parágrafo único do termo ‘Evento Carnaval de Vitória’, o critério usado é que as notas menores sejam descartadas, no entanto as notas foram somadas”.
Classificação do Grupo Especial do Carnaval de Vitória tem reviravolta
A liga complementou dizendo que “assim, o erro foi verificado e corrigido, e houve mudança de colocação entre as agremiações que ficaram em segundo, terceiro e quarto lugares.” Outras informações mais detalhadas ainda não foram divulgadas.
> Independente de Boa Vista é a grande campeã do Carnaval de Vitória
A colocação do primeiro lugar, com título dado à Independentes de Boa Vista, agremiação de Cariacica, não muda, assim como o sétimo lugar, com a Pega no Samba caindo para o desfile do Grupo A, disputando uma vaga no Grupo Especial na sexta-feira em 2020.
Houve mudanças ainda na colocação da Unidos da Piedade e na Unidos de Jucutuquara. A escola do Centro de Vitória estava na quarta colocação e desceu para a quinta posição. Já a escola de Jucutuquara subiu e agora está na quarta colocação.
MUG E NOVO IMPÉRIO
Um dos diretores da Mug, Slin Ribeiro, destacou que o erro foi descoberto após um pedido de revisão das notas da Unidos de Jucutuquara, ainda na noite da apuração. Slin destacou que ser segundo ou terceiro lugar não faz muita diferença para a escola, mas ressalta que o lado bom é que agora a agremiação terá direito a um prêmio em dinheiro. 
“Só quem fica em 1º e 2º lugar tem direito a troféu e premiação. Antes não iríamos ganhar nada. Agora vamos ter direito ao prêmio”.
Slin também destacou que a MUG tem uma boa relação com a Novo Império, por isso, ele tem certeza que esse erro não vai causar nenhum mal-estar entre as agremiações. A Novo Império terá de entregar o troféu para a escola da Glória.
 
A reportagem não conseguiu falar com representantes da Novo Império para repercutir a mudança de posição.
CONFIRA COMO FICA O RESULTADO FINAL 
- 1º lugar - Boa Vista
- 2º lugar - MUG
- 3º lugar - Novo Império
- 4º lugar - Jucutuquara
- 5º lugar – Piedade
- 6º lugar – Imperatriz do Forte
- 7º lugar - Pega no Samba

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