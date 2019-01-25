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Praia do Morro

Circuito de Verão encerra as ações em Guarapari

A última edição do Circuito terá um estúdio de TV para a exibição de um programa especial de verão, ao vivo, mostrando os destaques do Estado durante a estação mais quente

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 23:08

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

24 jan 2019 às 23:08
Circuito de Verão encerra as ações em Guarapari Crédito: Divulgação
A última edição do Circuito de Verão deste ano será no sábado (26), na Praia do Morro, em Guarapari. O projeto fecha com chave de ouro as ações de 2019, levando diversão e qualidade de vida para os capixabas e muitos turistas, que puderam curtir o melhor do Verão, nas areias das principais praias do Estado.
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“Temos a certeza que cumprimos mais uma vez nosso objetivo com o Circuito de Verão. Conseguimos levar alegria, com as brincadeiras e interação entre as famílias, assim como, a promoção de bem-estar coletivo, com a prática de exercícios físicos”, afirma o gerente de Projetos e Eventos, Bruno Araújo.
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Vale um destaque especial, que o Circuito é um espaço gratuito, onde são realizadas vários tipos de brincadeiras e gincanas, como circuitos de corridas, cabo de guerra etc. Assim como, em todas as edições tem a presença de uma equipe de assessoria esportiva preparada para orientar os participantes nas atividades físicas, além de muitas aulas de dança, sempre com a presença de um DJ da Rádio Litoral.
PROGRAMA ESPECIAL
Circuito de Verão encerra as ações em Guarapari Crédito: Divulgação
E uma grande novidade neste ano, é que esta última edição do Circuito terá um estúdio de TV para a exibição de um programa especial de verão, ao vivo, mostrando os destaques do Estado durante a estação mais quente.
O apresentador, Cesinha Fernandes, vai chamar as matérias do estúdio e ter total interatividade com o repórter Haeckel Ferreira, que estará no meio dos participantes do Circuito e junto dos banhistas. O programa vai ao ar às 8h30, na TV Gazeta e uma das atrações do será uma Escola de Samba de Guarapari.
“Em 2018, exibimos programas especiais inéditos na grade da TV Gazeta. Oferecemos muito conteúdo regional de qualidade para os capixabas. E em 2019 faremos mais! Mapeamos as principais datas e os temas que merecem destaque na nossa programação. O primeiro conteúdo especial do ano será o “Especial de Verão”. Pela primeira vez teremos um programa dedicado a mostrar as belezas, passeios e gastronomia do ES que mais combinam com o verão capixaba.”
SERVIÇO
Circuito de Verão 2019
Dia: 26/01 – Sábado
Hora: 8h às 13h
Local: 26/01 – Guarapari (Av. Beira Mar na Praia do Morro)

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