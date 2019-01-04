Circuito de Verão começa neste sábado em Camburi

Circuito de Verão Crédito: Larissa Passos/Divulgação

A estação mais quente do ano pede diversão, lazer e atividades ao ar livre, de preferência perto do mar. E o Circuito de Verão une tudo isso e muito mais, já que também oferece dentro da programação atividades gratuitas e muitas brincadeiras, com distribuição de brindes.

Neste ano, o projeto da TV Gazeta, que chega à sua sexta edição e acontece nas principais praias da Grande Vitória , começa neste sábado (5), na praia de Camburi , das 8h às 13h. No espaço, que é gratuito, além das brincadeiras que envolvem toda a família, o evento tem gincanas, circuitos de corridas, jogos, cabo de guerra, entre outras ações.

E junto, em todas as edições de janeiro, haverá uma equipe de assessoria esportiva preparada para orientar os participantes nas atividades e serão realizadas muitas aulas de dança, sempre com a presença de um DJ da Rádio Litoral.

Para o gerente de Projetos e Eventos, Bruno Araújo, essa é uma ação importante que vai ao encontro de quem quer curtir o verão de forma leve, com alto astral e com atividades para todas as idades.

“O Circuito de Verão já se tornou um projeto tradicional nas praias capixabas, sendo um espaço alternativo para convivência, integração e diversão das famílias, dos turistas e todas as pessoas que estiverem na praia. Além de ser uma ação referência para a promoção de bem-estar e o incentivo da qualidade de vida, com a realização das atividades esportivas”.

SERVIÇO

Circuito de Verão da TV Gazeta 2019

Dia: sábado (5)

Hora: 8h às 13h

Local: Perto do Kioske 5, em frente ao Hotel Aruan, na Praia de Camburi

Próximos

12/01 Praia da Costa, Vila Velha, em frente ao Quality Hotel

19/01 – Jacaraípe, Serra