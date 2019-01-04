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TV Gazeta

Circuito de Verão começa neste sábado em Camburi

Em sua sexta edição, evento oferece diversão e atividades físicas gratuitas

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 19:42

Publicado em 

04 jan 2019 às 19:42
Circuito de Verão Crédito: Larissa Passos/Divulgação
A estação mais quente do ano pede diversão, lazer e atividades ao ar livre, de preferência perto do mar. E o Circuito de Verão une tudo isso e muito mais, já que também oferece dentro da programação atividades gratuitas e muitas brincadeiras, com distribuição de brindes.
Neste ano, o projeto da TV Gazeta, que chega à sua sexta edição e acontece nas principais praias da Grande Vitória, começa neste sábado (5), na praia de Camburi, das 8h às 13h. No espaço, que é gratuito, além das brincadeiras que envolvem toda a família, o evento tem gincanas, circuitos de corridas, jogos, cabo de guerra, entre outras ações.
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E junto, em todas as edições de janeiro, haverá uma equipe de assessoria esportiva preparada para orientar os participantes nas atividades e serão realizadas muitas aulas de dança, sempre com a presença de um DJ da Rádio Litoral.
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Para o gerente de Projetos e Eventos, Bruno Araújo, essa é uma ação importante que vai ao encontro de quem quer curtir o verão de forma leve, com alto astral e com atividades para todas as idades.
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“O Circuito de Verão já se tornou um projeto tradicional nas praias capixabas, sendo um espaço alternativo para convivência, integração e diversão das famílias, dos turistas e todas as pessoas que estiverem na praia. Além de ser uma ação referência para a promoção de bem-estar e o incentivo da qualidade de vida, com a realização das atividades esportivas”.
SERVIÇO
Circuito de Verão da TV Gazeta 2019
Dia: sábado (5)
Hora: 8h às 13h
Local: Perto do Kioske 5, em frente ao Hotel Aruan, na Praia de Camburi
Próximos
12/01 Praia da Costa, Vila Velha, em frente ao Quality Hotel
19/01 – Jacaraípe, Serra
26/01 – Praia do Morro, Guarapari, na Avenida Beira-Mar

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