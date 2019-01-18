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Circuito de verão

Circuito de Verão chega a Jacaraípe

Projeto levará para a praia na Serra brincadeiras e atividades para todas as idades

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 22:55

Publicado em 

17 jan 2019 às 22:55
Banhistas durante programação na praia de Jacaraípe no ano passado Crédito: Divulgação
Amanhã, das 8h às 13h, a praia de Jacaraípe, na Serra, vai receber o Circuito de Verão 2019. Um evento que une diversão, com muitas atividades físicas, além de dança e distribuição de brindes.
O espaço é gratuito, aberto para a participação de todas as idades, com opções de brincadeiras para a família toda, com muita interação e alegria, que combinam com o clima do verão e, principalmente, a beira-mar. Lá também terá uma tenda com exercícios de ioga, para levar concentração e relaxamento aos banhistas.
“O Circuito consegue levar para as pessoas o melhor do verão. No evento, a família toda se diverte, junto com a preocupação de buscar qualidade de vida e bem-estar. Nosso maior objetivo é atingido com a alegria das participantes do início ao fim”, explica o gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo.
A edição de amanhã é a terceira deste ano. O evento já passou por Vitória e Vila Velha e, no último sábado de janeiro, dia 26, será em Guarapari. Vale destacar que junto à programação de brincadeiras, gincanas, circuitos e exercícios, há momentos de dança, com os professores ensinando as coreografias dos hits de sucesso do momento, e a presença de um DJ da rádio Litoral colocando todo mundo para cantar e dançar.

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