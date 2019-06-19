Ciclovia da Avenida Rio Branco: ainda não há consenso entre prefeitura de moradores

Ciclista divide espaço com carros na Avenida Rio Branco, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Em Audiência Pública realizada na noite desta terça-feira, pela Prefeitura de Vitória , a administração municipal e moradores não chegaram a um consenso sobre o melhor projeto para a ciclovia da Avenida Rio Branco . Como a avenida corta os bairros Santa Lúcia e Praia do Canto, a prefeitura da Capital elaborou dois projetos diferentes, um para cada bairro. O da Praia do Canto tem dado polêmica, pois não tem a aprovação dos moradores.

A ação pedia também o cancelamento da Audiência Pública marcada para ontem, pela prefeitura para discutir o assunto com a comunidade. A solicitação foi negada pela Justiça e o encontro ocorreu ontem à noite, em uma escola do bairro Santa Lúcia.

Em pouco mais de duas horas de reunião, a Prefeitura da Capital apresentou o projeto que acha mais viável: a instalação da ciclovia na lateral do canteiro central, com a extinção de 85 vagas de estacionamento em um dos sentidos da via.

As associações de moradores e de comerciantes da Praia do Canto se manifestaram contra a proposta, defendendo um projeto alternativo. Este, pede a da instalação da ciclovia em cima do canteiro central.

Cicloativistas que estavam na reunião também se manifestaram, defendendo a construção de uma ciclovia na região. Agora, a prefeitura vai avaliar o que foi dito durante a Audiência Pública. Além disso, a administração municipal afirmou que, até a tarde de ontem não tinha sido notificada pela Justiça.