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Tempestade tropical

Ciclone avança pelo litoral do ES e se aproxima de Conceição da Barra

Fenômeno se formou nas proximidades de Porto Seguro, mas tem deslocamento previsto para a direção Sul e seus efeitos poderão ser sentidos no Espírito Santo até terça-feira (26)

Publicado em 24 de Março de 2019 às 18:55

Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

24 mar 2019 às 18:55
Marinha estende prazo da possível formação de um ciclone na costa do Espírito Santo e Litoral Sul da Bahia Crédito: Windy | Reprodução
Após a Marinha do Brasil confirmar a formação de um ciclone que deve causar efeitos no litoral do Espírito Santo até a próxima terça-feira (26), a depressão tropical apresentou, ainda no Sul da Bahia, ventos com intensidade de 65 km/h até as 9 horas deste domingo (24) e está próximo do litoral de Conceição da Barra.
O evento foi oficialmente reclassificada de Tempestade Tropical "Iba", que significa “ruim” em tupi-guarani. A nomenclatura foi oficialmente estabelecida por meio de um aviso especial publicado no site da Marinha.
São esperados ventos fortes nas proximidades do litoral Sul do Estado da Bahia e do Espírito Santo, podendo atingir 87 km/h em alto-mar e 61 km/h junto à costa, durante todo o período de atuação do ciclone.
Há previsão de mar grosso a muito grosso, com alturas de ondas entre 3 a 5 metros em alto-mar e possibilidade de ocorrência de ressaca atingindo a costa entre Vitória (ES) e Caravelas (BA), com ondas de até 2,5 metros, até a noite desta segunda-feira (25). A condição de tempo severo provocada por esse sistema ocorrerá principalmente em alto-mar, associada à chuva intensa.

QUAL O EFEITO DO FENÔMENO NO ESPÍRITO SANTO E NA BAHIA?

De acordo com a meteorologista Josélia Perogim, do Instituto Climatempo, é preciso esclarecer que a maior instabilidade, as áreas de chuva mais fortes e as rajadas de vento ficarão sobre o mar — mas independente da intensificação da baixa pressão atmosférica, a circulação de ventos em diversos níveis da atmosfera vai forçar a concentração de umidade e calor sobre o Norte e Leste de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo neste fim de semana.
Por este motivo, nuvens carregadas já atuam nestas áreas e vão continuar no céu capixaba pelos próximos dias, com risco de raios e chuva forte. 
"Mesmo que não se concretize o ciclone, algumas regiões capixabas e do sul baiano poderão sentir ventos moderados a fortes e pancadas de chuva isoladas também moderadas a fortes. As rajadas mais intensas devem ocorrer sobre o oceano e o mar tende a ficar muito agitado, perigoso para a navegação"
Josélia Pegorim - Meteorologista do Instituto Climatempo

COMO É A FORMAÇÃO DE UM CICLONE?

Um ciclone surge por conta da formação de uma área de baixa pressão atmosférica e de forte intensidade. Para que ele evolua para um um furacão, por exemplo, é preciso que essa área de baixa pressão seja mais intensa e com ventos mais fortes, dependendo, ainda, da temperatura dentro da área do fenômeno. 
"Por conta desta formação de área com baixa pressão atmosférica, o ciclone pode se formar. Caso isso aconteça, o ES pode esperar por chuva forte e ventos de mais de 118 km/h em alto-mar. Por enquanto, estamos com o alerta especial de chuva forte sobre o Espírito Santo porque tem uma frente fria próxima ao litoral do Estado"
Josélia Pegorim - Meteorologista do Climatempo
Josélia explica, ainda, que existem ciclones tropicais, ciclones subtropicais e extratropicais. Todos eles são sistemas de baixa pressão atmosférica onde o ar se movimenta no sentido horário, no Hemisfério Sul, e no sentido anti-horário, no Hemisfério Norte.
> Veja a previsão do tempo para o fim de semana no Espírito Santo
"Ciclones são associados com grandes áreas de nuvens carregadas que provocam chuva intensa. A diferença de pressão atmosférica entre o centro do sistema e a porção mais externa aumenta a velocidade do vento", detalha. Dependendo da velocidade dos ventos, os ciclones são classificados de forma especial:
Depressão tropical: vento (máximo sustentado de até 33 nós - 61 km/h);
Tempestade tropical: vento (máximo sustentado de 34 nós - 62,9 km/h a 116,5 km/h);
Furacão: vento (sustentado de 64 nós ou maior - 118,4 km/h ou maior).

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