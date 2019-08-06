Ciclista morre após acidente com ônibus em Cariacica

Estudante Willian Richard dos Santos morreu após ser atingido por ônibus em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O estudante Willian Richard dos Santos, de 16 anos, morreu depois de ter sido atingido por um ônibus do Sistema Transcol em um cruzamento do bairro Padre Gabriel, em Cariacica , na tarde desta segunda-feira (05).

Segundo informações da Polícia Militar, o ciclista morreu após bater na traseira de um ônibus. O Samu foi acionado para atender a ocorrência, mas a vítima acabou morrendo dentro da ambulância.

À TV Gazeta, moradores contaram que Willian descia de bicicleta por uma ladeira e, ao chegar em outra rua, foi atingido pelo ônibus. A bicicleta acabou entrando embaixo do veiculo e o rapaz foi arremessado.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para atender a ocorrência.

O coletivo fazia a linha 582 entre Padre Gabriel e o Terminal de Itacibá, em Cariacica.

"FOI QUESTÃO DE SEGUNDO", DIZ A AVÓ

A avó do jovem, Zulmira da Cruz, contou à TV Gazeta que chegou a ouvir o barulho do acidente. "Eu estava em casa com ele, quando ele levantou. Falei: 'Você vai aonde Willian?'. Ele disse: 'Vou aqui fora'".

Segundo a avó, ela pediu que ele voltasse para dentro de casa e deitasse com ela, porque estava fazendo frio. Ele disse que ia ali, e ela continuou deitada.

"Uns 15 minutos, eu levantei. Eu nem tinha percebido que ele tinha saído com a bicicleta. Fui na casa da mãe dela (apontou para uma mulher), que eu moro aqui na esquina. Escutei o barulho, ainda olhei e vi o ônibus, mas não passava pela minha ideia que seria ele. Aí quando a menina chegou me chamando, eu desci e era ele. Estava desmaiado ali", detalha.

De acordo com Zulmira, o neto era um menino calmo, tranquilo. "Estudante, graças a Deus. A mãe dele é uma mulher muito esforçada. Ele era meu neto que estava morando comigo. Foi questão de segundo que ele saiu de dentro casa e aconteceu essa tragédia".

A avó pede que tenha sinalização no local, para evitar novos acidentes, como o que tirou a vida do neto.

GVBUS

Demandado pela reportagem do Gazeta Online, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBUS), respondeu por meio de nota.