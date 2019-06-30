Ciclista mais ferida em acidente é líder em categoria que compete

Marília é líder em uma das categorias master feminino no Estado Crédito: Reprodução | Instagram

acidente causado, segundo a Polícia Civil, por um universitário e cozinheiro, que dirigia um Renalt Logan, e pela carona do veículo, uma garçonete, é líder estadual na categoria em que compete. Marília é a primeira no ranking estrada master C feminino, segundo a última atualização da Confederação Brasileira de Ciclismo. A empresária Marília Barboza, de 50 anos, ciclista que ficou mais ferida nocausado, segundo a Polícia Civil, por um universitário e cozinheiro, que dirigia um Renalt Logan, e pela carona do veículo, uma garçonete, é líder estadual na categoria em que compete. Marília é a primeira no ranking estrada master C feminino, segundo a última atualização da Confederação Brasileira de Ciclismo.

Segundo o filho de Marília, o universitário Matheus Barboza, de 19 anos, a mãe teve várias fraturas com o acidente: na mandíbula, na costela, na clavícula esquerda e no braço direito. Ela está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Evangélico, em Vila Velha. Matheus explicou que o quadro é grave, mas estável. A mãe dele está consciente, mas tem muita dificuldade de falar.

Em conversa com a reportagem do Gazeta Online, Matheus confirmou que a mãe é líder estadual na categoria em que compete e gosta muito de praticar ciclismo com os amigos. Ela iria participar de uma competição em Goiás em breve, mas deve ficar de fora por causa do acidente.

Matheus explicou ainda que não tem informações detalhadas sobre o estado de saúde da mãe. Ele também falou sobre a imprudência do motorista, suspeito de ter bebido antes de causar o acidente, que feriu ainda outros quatro ciclistas, que já receberam alta. Veja a entrevista com o jovem:

MATHEUS BARBOZA, 19 ANOS, UNIVERSITÁRIO

Pelos ferimentos na sua mãe, você acredita que o impacto da batida foi muito forte?

O impacto foi inquestionavelmente muito forte. A gente sabe disso só de parar para ver o tanto que ela fraturou (clavícula esquerda, braço direito, costela, mandíbula, além da perfuração no pulmão). Ela tem um hematoma feio no braço e alguns arranhões nas pernas. No ombro também teve hematomas.

O que os médicos disseram no hospital?

Ela veio para cá e iria direto para o quarto (após ser transferida do Hospital São Lucas), mas o médico que avaliou ela pediu para que ela ficasse na UTI, ao menos 24 horas. Pelo visto, ela vai ter que fazer uma cirurgia também no braço (além do pulmão). Ela está estável, mas sente grandes dores. Ela não consegue falar muito bem, está bem fraca, mas os médicos não estão tratando como se fosse algo tão emergencial. O mais perigoso dentro da visão de todo mundo é em relação ao pulmão.

O que você acha do que aconteceu?

É claro que é uma imprudência sem tamanho, você fazer isso com uma pessoa que saiu de casa para fazer uma atividade que gosta com pessoas que gosta tanto, e simplesmente acaba com o dia dela e com o de outras pessoas que estavam felizes junto com ela, praticando uma atividade muito sadia.

Qual a posição da sua mãe no ranking do ciclismo do Estado?