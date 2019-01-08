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Previsão do Incaper

Chuva rápida volta a aparecer na Grande Vitória durante a semana

Na Grande Vitória, a expectativa é que chova rapidamente na quarta e quinta-feira (10)

Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 21:22

Publicado em 

07 jan 2019 às 21:22
Nublado no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini
A semana será de Sol e de dias de chuva em algumas regiões do Espírito Santo, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Na Grande Vitória, a expectativa é que chova na quarta e quinta-feira (10).
Na terça-feira (8), nuvens que avançam do mar provocam chuva rápida pela manhã em alguns trechos do Norte do Estado. Nas demais áreas, não há expectativa de chuva. Na Grande Vitória, algumas nuvens se formam, mas não chove. A temperatura mínima é de 23º C e a máxima de 32º C.
Na quarta-feira (9), chove na metade do Norte do Estado por causa da entrada de áreas de instabilidade que avançam o mar. Na Grande Vitória chove rapidamente pela manhã e à noite, exceto em Guarapari.
Na quinta-feira (10), também chove rapidamente pela manhã, na Grande Vitória, mas o Sol predomina. A máxima pode chegar a 32º C. 
Já na quinta-feira (11) e sexta-feira (12) a Grande Vitória fica com o tempo aberto e não chove.

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