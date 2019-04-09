Chuva no Rio de Janeiro provoca cancelamentos no Aeroporto de Vitória

Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira | GZ | Arquivo

Rio de Janeiro desde o início desta semana, um total de quatro voos que sairiam do Aeroporto de Vitória com destino ao Aeroporto Santos Dumont, no Centro da Capital carioca, foram cancelados nesta terça-feira (9). Por conta das fortes chuvas que atingem odesde o início desta semana, um total de quatro voos que sairiam docom destino ao Aeroporto Santos Dumont, no Centro da Capital carioca, foram cancelados nesta terça-feira (9).

De acordo com a assessoria do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, dois voos foram cancelados pela manhã e dois agora à tarde, até as 16h40. Ainda pela manhã, um voo com destino ao Rio de Janeiro não conseguiu pousar e retornou para a Capital capixaba.

ES TEM PREVISÃO DE CHUVA

Terça-feira

Na região Sul poderá ocorrer pancadas de chuva ao longo do dia, com mínima de 22°C e máxima de 33° nas áreas menos elevadas e mínima de 18° C e máxima de 26 °C nas menos elevadas. Já no Norte, a chuva deve ocorrer na parte tarde.

As temperaturas diminuem e há possibilidade de muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia nas regiões da Grande Vitória e Serrana. Na Grande Vitória a mínima atinge os 23 °C e máxima de 33 °C. Na região Serrana, a temperatura mínima é de 20 °C e máxima de 29°C para as áreas menos elevadas e mínima de 14°C e máxima de 25°C para as mais elevadas.

Em outras regiões do Espírito Santo, as nuvens aparecem durante a tarde, com a chance de pancadas de chuva. Na região Noroeste os termômetros atingem a mínima de 23°C e máxima de 35°C. Já no Nordeste a mínima é de 22 °C e a máxima de 35 °C.

Quarta-feira

Na quarta-feira-feira (10), o tempo deve permanecer instável, com previsão de chuva ao logo do dia. A temperatura diminui em todas as regiões. Confira:

- Sul: Nas áreas menos elevadas, mínima de 20 °C e máxima de 29 °C. Já nas mais elevadas,mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

- Norte: Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

- Grande Vitória: Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

- Serrana: Nas áreas menos elevadas, mínima de 19 °C e máxima de 27 °C. Já nas mais elevadas, mínima de 15 °C e máxima de 24 °C.

- Noroeste: Nas áreas menos elevadas, mínima de 22 °C e máxima de 29 °C.