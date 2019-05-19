Chuva no ES: mais de 80 pessoas passam a noite em abrigo em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini | GZ

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Grávida de oito meses, Alessandra Dias Chagas, 25 anos, não conseguiu salvar nada. Até mesmo as roupas do bebê foram perdidas. Ela passou a noite no abrigo com o marido e os filhos de três e quatro anos.

Meu filho vai nascer e não tenho nada. Perdemos tudo. As roupas que estamos hoje são doadas

A dona de casa Tereza Soriano, 58 anos, também passou a noite no abrigo com os três netos adolescentes. "Moro aqui há 18 anos e minha casa nunca tinha entrado água. Perdi guarda-roupa, armário. Consegui suspender a geladeira, mas não sei se vai funcionar", contou.

A dona de casa Tereza Soriano, 58 anos, passou a noite no abrigo com os três netos adolescentes, após ter a casa invadida pela água da chuva em Vila Velha Crédito: Patrícia Scalzer | CBN Vitória

A diarista Valdenice Nascimento também disse nunca ter visto tanta chuva. " Era muita água, apareceu cobra e rato dentro de casa. Fiquei com muito medo. A água chegou até o joelho. Só consegui tirar a geladeira, que ficou em cima da mesa, o resto não salvou nada. Foi muito rápido".

A secretária de Assistência Social de Vila Velha, Ana Claudia Simões, destacou que apenas nas região 5 houve a necessidade de abrigar algumas famílias. “Na região de Cobilândia foram só desalojados. Eles fizeram o chamado e a Defesa Civil transportou para a casa de parentes”.