Chuva de fevereiro já superou a média para o mês em Vitória

Vitória. De acordo com os registros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o acumulado para este período foi superado em 24 horas, com 73 milímetros na Capital, sendo que a média total é de 74 mm. Ainda há previsão de chuva para está quarta-feira (20), mas a semana deve acabar com tempo seco e quente. Fevereiro ainda não acabou, as "prometidas" frentes frias passaram despercebidas, mas, mesmo assim, a média de chuva para o mês já foi superada em. De acordo com os registros do Instituto Nacional de Meteorologia (), o acumulado para este período foi superado em 24 horas, com 73 milímetros na Capital, sendo que a média total é de 74 mm. Ainda há previsão de chuva para está quarta-feira (20), mas a semana deve acabar com tempo seco e quente.

O registro foi feito entre os dias 7 e 8 de fevereiro, somando, em 24 horas, quase o total esperado para fevereiro, mas não para por aí. Ainda segundo o Inmet, do dia 1º até as 9h do dia 19 deste mês, o acumulado de chuvas chegou a 113, 5 mm, ficando 43% acima da média.

PREVISÃO DO TEMPO

Climatempo é de que áreas de instabilidade que atuam sobre o Espírito Santo podem causar pancadas de chuva por todas as regiões, inclusive na Grande Vitória. Há risco de tempestade de raios. A temperatura se mantém alta, com a máxima podendo atingir os 35°C, e a mínima esperada é de 24°C. Nesta quarta-feira (20), a previsão doé de que áreas de instabilidade que atuam sobre o Espírito Santo podem causar pancadas de chuva por todas as regiões, inclusive na. Há risco de tempestade de raios. A temperatura se mantém alta, com a máxima podendo atingir os 35°C, e a mínima esperada é de 24°C.

Já para esta quinta-feira (21), um sistema de alta pressão atmosférica se intensifica no Sudeste do Brasil, enfraquecendo as áreas de instabilidade. O ar tende a ficar mais seco no ES e as chances de chuva são muito baixas. A máxima prevista para a quinta-feira é de 35°C, e a mínima, 23°C.

Na sexta-feira (22), as condições de chuva se mantêm muito baixas no Estado. Um sistema de Alta Pressão Subtropical do Atlântico Sul (Asas), que inibe a chuva, volta a ganhar força e reduz a umidade e a nebulosidade. Máxima de 34°C e mínima de 22°C.

ENTENDA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Reprodução | Somar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora. E como podemos medir a chuva em uma cidade grande?

Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos da cidade, vão indicar o quanto choveu - e, só então, esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.

VEJA COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO



