Chinês que morreu no Porto de Vitória caiu de altura de mais de 20m

Acidente no Porto de Vitória mobiliza equipes de socorristas Crédito: Fábio Linhares

Porto de Vitória caiu de uma altura de mais de 20 metros, segundo a polícia. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (10). O chinês Yongan Zhang, de 41 anos, que morreu nocaiu de uma altura de mais de 20 metros, segundo a polícia. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (10).

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), José Lopes, Yongan Zhang e Mengzhu Lai estavam em cima de uma chapa de metal, que é o "tampão" do navio, quando o acidente aconteceu. De acordo com o chefe-geral do, José Lopes, Yongan Zhang e Mengzhu Lai estavam em cima de uma chapa de metal, que é o "tampão" do navio, quando o acidente aconteceu.

Your browser does not support the audio element. Chinês que morreu no Porto de Vitória caiu de altura de mais de 20 metros

Hospital Meridional, em Cariacica. O estado de saúde dele é estável. A chapa estava suspensa por quatro cabos de aço e, segundo Lopes, três desses cabos se soltaram e a placa ficou pendurada. Mengzhu conseguiu pular, mas Yongan caiu no porão do navio e veio a óbito no local. O ferido foi atendido por uma equipe do Samu e encaminhado ao, em. O estado de saúde dele é estável.

O navio, com a bandeira de Hong Kong, atracou no Porto de Vitória por volta das 12 horas, para ser carregado com cobre.

Ao Gazeta Online, um estivador contou que se preparava para trabalhar no navio, quando ouviu o barulho e viu uma movimentação de tripulantes na embarcação. "Eu saí correndo para ver o que tinha acontecido. Vi um homem morto no chão e um sentado, muito machucado", disse.

Por meio de nota, a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) lamentou o ocorrido e informou que dois tripulantes caíram dentro do porão do navio, logo após a chegada da embarcação. A nota ainda afirma que a operação de embarque de carga ainda não havia começado.

"Imediatamente, as equipes da Coordenação de Segurança do Trabalho e da Guarda Portuária deram início ao atendimento. Foram acionados a Polícia Federal e Capitania dos Portos. Seis ambulâncias e dois veículos do Corpo de Bombeiros deram apoio ao resgate. Infelizmente um tripulante veio a óbito. O outro passa bem", diz a nota da Codesa.