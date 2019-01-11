Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Chinês ferido no acidente em navio no Porto de Vitória já teve alta
Acidente

Chinês ferido no acidente em navio no Porto de Vitória já teve alta

O tripulante teve uma contusão no pé, passou por exames e foi liberado pela equipe do Hospital Meridional, em Cariacica
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

11 jan 2019 às 14:58

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 14:58

Tripulante morre ao cair em porão de navio no Porto de Vitória Crédito: Gazeta Online
O tripulante chinês Mengzhu Lai, de 43 anos, que se feriu nesta quinta-feira (10) no acidente em um navio atracado no Porto de Vitória, teve alta na madrugada desta sexta-feira (11) e foi levado para um hotel da capital. O chinês teve uma contusão no pé, passou por exames e foi liberado pela equipe do Hospital Meridional, em Cariacica.
Ele e o colega Yongan Zhang, chinês de 41 anos, estavam no cargueiro Da Tai, de bandeira de Hong Kong e participavam de um procedimento de remoção do tampão do deque do porão. Segundo informações preliminares, os cabos do guindastes que seguravam o tampão se soltaram.
Chinês ferido no acidente em navio no Porto de Vitória já teve alta
> Entenda como aconteceu acidente que matou chinês no Porto de Vitória
Mengzhu Lai conseguiu pular da chapa de aço que estava içada e, com isso, se salvou. Já Yongan Zhang caiu de uma altura superior a 20 metros e morreu na hora. O corpo, até o início da tarde, ainda estava no Departamento Médico Legal (DML), de Vitória, aguardando a liberação.
Segundo a Polícia Civil, o procedimento pode ser feito pelo capitão responsável pela embarcação, que deve ir até o DML com a documentação de identificação do tripulante. O processo de translado do corpo fica a cargo de familiares ou dos responsáveis pelo pedido de liberação do trabalhador. Durante a manhã desta sexta, nenhum representante da empresa do navio esteve no DML.
Acidente
O acidente aconteceu por volta das 17h. A embarcação asiática saiu do Porto de Munguba, no Pará. Às 11h08 atracou no Porto de Vitória para ser carregada com aproximadamente 11 mil toneladas de concentrado de cobre. O navio seguiria para o Porto do Açu, em São João da Barra (RJ). Segundo a Codesa, ainda não há informações sobre quando o navio será liberado para embarque de carga e seguir viagem.
Na Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada em Acidente do Trabalho. A Marinha do Brasil também informou que vai investigar as causas e responsabilidades do acidente. A reportagem não conseguiu contato com a Cosco, empresa proprietária do navio, para comentar o caso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente cbn vitoria Polícia Civil Porto de Vitória reportagens
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O ministro da Fazenda, Dario Durigan
Veja o que já se sabe sobre o novo programa para renegociar dívidas
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: Ministério da Justiça prepara Base Nacional de Celulares Roubados ou Furtados
Imagem de destaque
Empresário de 73 anos perde R$ 250 mil após sofrer golpe da namorada na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados