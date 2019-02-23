Ceturb testa coletivo maior para o sistema Transcol

Um novo ônibus será testado pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES). O veículo é maior que os ônibus convencionais que já circulam e, por isso, foi batizado nas redes sociais de “super-Transcol”. O ônibus, entretanto, é menor do que os ônibus articulado, ou seja, ele fica em um meio termo entre os dois modelos que já fazem parte do sistema Transcol.
A título de comparação, o ônibus convencional tem 12 metros de comprimento e capacidade total para 72 pessoas. Este que está sendo testado tem 15 metros e capacidade para até 110 passageiros. Já o articulado comporta entre 128 e 135 pessoas, dependendo do modelo.
Segundo o diretor de operação da Ceturb, Anderson Barbosa a companhia já sabia da existência desse veículo no mercado, então, a fabricante, como uma forma de divulgação, ofereceu uma amostra para ser testada.
"Nos foi apresentada a planta do veículo e fizemos algumas verificações para passar para o teste e se era possível operar dentro do nosso sistema. Com tudo certo, demos autorização para fazer a pintura do veículo com o mesmo layout dos veículos que já circulam. Agora vai ser feito a solicitação de cadastro de veículo", explicou Barbosa , descrevendo o passo a passo que antecede o teste.
Enquanto esse cadastro do veículo não é liberado, ele não pode rodar, por isso, ainda não há uma previsão para o início dos testes. O que já se sabe, afirma Barbosa, é que ele fará linhas troncais, ou seja, que vão de terminal para terminal e que o teste terá duração de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais tempo. Enquanto estiver rodando em fase de experimentação, isso será sinalizado na lataria do coletivo.
"Vamos sinalizar nas laterais e na frente do coletivo que a circulação dele é um teste. Estamos estudando de deixar isso bem claro", promete.
Benefícios
Para Barbosa, o diferencial deste coletivo, que passará pelos testes, é ter uma capacidade para transportar mais passageiros e passar por locais onde os veículos, por causa do tamanho, não conseguem passar. O representante da Ceturb garantiu, ainda, que se esse veículo passar no teste - o que, segundo ele, é provável que aconteça - ele não substituirá os veículos articulados.
"Eles não vão substituir ônibus que já operam. Os articulados têm capacidade maior de transportar passageiros, mas têm limitações de não pode trafegar em todas as vias por onde passa a malha do sistema Transcol. Esse novo ônibus, com a capacidade maior vem pra somar e melhorar o sistema Trasncol", finaliza.