Ceturb testa coletivo maior para o sistema Transcol

Crédito: Internauta

Um novo ônibus será testado pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES). O veículo é maior que os ônibus convencionais que já circulam e, por isso, foi batizado nas redes sociais de “super-Transcol”. O ônibus, entretanto, é menor do que os ônibus articulado, ou seja, ele fica em um meio termo entre os dois modelos que já fazem parte do sistema Transcol.

A título de comparação, o ônibus convencional tem 12 metros de comprimento e capacidade total para 72 pessoas. Este que está sendo testado tem 15 metros e capacidade para até 110 passageiros. Já o articulado comporta entre 128 e 135 pessoas, dependendo do modelo.

Segundo o diretor de operação da Ceturb, Anderson Barbosa a companhia já sabia da existência desse veículo no mercado, então, a fabricante, como uma forma de divulgação, ofereceu uma amostra para ser testada.

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"Nos foi apresentada a planta do veículo e fizemos algumas verificações para passar para o teste e se era possível operar dentro do nosso sistema. Com tudo certo, demos autorização para fazer a pintura do veículo com o mesmo layout dos veículos que já circulam. Agora vai ser feito a solicitação de cadastro de veículo", explicou Barbosa , descrevendo o passo a passo que antecede o teste.

Enquanto esse cadastro do veículo não é liberado, ele não pode rodar, por isso, ainda não há uma previsão para o início dos testes. O que já se sabe, afirma Barbosa, é que ele fará linhas troncais, ou seja, que vão de terminal para terminal e que o teste terá duração de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais tempo. Enquanto estiver rodando em fase de experimentação, isso será sinalizado na lataria do coletivo.

"Vamos sinalizar nas laterais e na frente do coletivo que a circulação dele é um teste. Estamos estudando de deixar isso bem claro", promete.

Benefícios

Para Barbosa, o diferencial deste coletivo, que passará pelos testes, é ter uma capacidade para transportar mais passageiros e passar por locais onde os veículos, por causa do tamanho, não conseguem passar. O representante da Ceturb garantiu, ainda, que se esse veículo passar no teste - o que, segundo ele, é provável que aconteça - ele não substituirá os veículos articulados.