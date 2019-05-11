Centro de Atendimento ao Turista é inaugurado no Shopping Boulevard

Inauguração do terceiro Centro de Atendimento ao Turista (CAT) no Shopping Boulevard Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

Foi inaugurado na noite desta quinta-feira (09), no Shopping Boulevard, o terceiro Centro de Atendimento ao Turista (CAT). O local orienta quem visita Vila Velha e possui loja de artesanatos , com artesãos da cidade. Além disso, no local também funciona um ponto fixo da Associação Brasileira dos Amigos Passos de Anchieta (ABAPA).

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A nova sede funcionará todos os dias da semana, incluindo sábados domingos e feriados, de 10 as 22h.

Lá, o turista ou morador da cidade vai encontrar produtos como panela de barro, crochê, feltro, mosaico, nos mais diversos temas que retratam a cultura regional. “É uma realização que só foi possível com o apoio da Prefeitura de Vila Velha. Todos os trabalhos expostos são de artesãos parceiros e divulgam a cultura e pontos turísticos da cidade”, comentou Alessandra da Silva, coordenadora dos artesãos.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, André Almeida, o Centro é uma ação conjunta da Prefeitura de Vila Velha e a ABAPA. “Aqui, o turista vai conhecer um pouco da história do Espírito Santo . É um motivo de muito orgulho participar desse momento em prol do turismo da cidade”, finalizou.

A diretora da Abapa, Juliana Soares, considera “uma satisfação imensa ter um ponto fixo da Abapa, responsável pela realização dos Passos de Anchieta, um segmento que movimenta o turismo nacional e internacional o ano todo”.

Assíduo dos Passos de Anchieta, o morador de Vila Velha, João Batista, enxerga a necessidade do CAT. “O turista vai chegar na cidade e agora terá um ponto para conseguir informações com clareza e a qualidade que o turista merece”, ressaltou.