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Ponto turístico

Centro de Atendimento ao Turista é inaugurado no Shopping Boulevard

Além de ser um local para orientar aqueles que visitam Vila Velha, a sede do CAT ainda conta com uma loja colaborativa com produtos de artesãos da cidade

Publicado em 

11 mai 2019 às 12:38

Publicado em 11 de Maio de 2019 às 12:38

Inauguração do terceiro Centro de Atendimento ao Turista (CAT) no Shopping Boulevard Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha
Foi inaugurado na noite desta quinta-feira (09), no Shopping Boulevard, o terceiro Centro de Atendimento ao Turista (CAT). O local orienta quem visita Vila Velha e possui loja de artesanatos, com artesãos da cidade. Além disso, no local também funciona um ponto fixo da Associação Brasileira dos Amigos Passos de Anchieta (ABAPA).
Centro de Atendimento ao Turista é inaugurado no Shopping Boulevard
A nova sede funcionará todos os dias da semana, incluindo sábados domingos e feriados, de 10 as 22h.
Lá, o turista ou morador da cidade vai encontrar produtos como panela de barro, crochê, feltro, mosaico, nos mais diversos temas que retratam a cultura regional. “É uma realização que só foi possível com o apoio da Prefeitura de Vila Velha. Todos os trabalhos expostos são de artesãos parceiros e divulgam a cultura e pontos turísticos da cidade”, comentou Alessandra da Silva, coordenadora dos artesãos.
Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, André Almeida, o Centro é uma ação conjunta da Prefeitura de Vila Velha e a ABAPA. “Aqui, o turista vai conhecer um pouco da história do Espírito Santo. É um motivo de muito orgulho participar desse momento em prol do turismo da cidade”, finalizou.
A diretora da Abapa, Juliana Soares, considera “uma satisfação imensa ter um ponto fixo da Abapa, responsável pela realização dos Passos de Anchieta, um segmento que movimenta o turismo nacional e internacional o ano todo”.
Assíduo dos Passos de Anchieta, o morador de Vila Velha, João Batista, enxerga a necessidade do CAT. “O turista vai chegar na cidade e agora terá um ponto para conseguir informações com clareza e a qualidade que o turista merece”, ressaltou.
O CAT é uma realização da Associação Brasileira dos Amigos dos Passos de Anchieta (ABAPA) com o apoio da Prefeitura Municipal de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec).

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