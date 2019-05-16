Cem policiais da Força Nacional de Segurança chegam a Cariacica em julho

A Força Nacional de Segurança vai para as ruas de Cariacica a partir do dia 1º de julho. A estimativa é de que 100 integrantes do grupamento sejam deslocados para o município e se estabeleçam por quatro meses, período durante o qual deverão atuar no Programa de Enfrentamento à Criminalidade Violenta, do governo federal, a fim de reduzir índices de homicídio.
Conforme informações da Prefeitura de Cariacica, o planejamento de ações será finalizado pelo Ministério da Justiça e Segurança até o dia 28 de junho e, a partir do mês seguinte, começa o trabalho ostensivo dos agentes nas ruas. As outras ações e investimentos que deverão ser realizados no município continuam em definição pelo governo federal. Cariacica é uma das cinco cidades no país que foram escolhidas para o desenvolvimento de um projeto-piloto com ações de proteção policial e social.
A indicação do município levou em consideração os índices de criminalidade apurados de 2015 a 2017 e sem tendência forte de queda. Em 2019, somente de janeiro a abril, Cariacica já registrou 63 homicídios dolosos (com intenção de matar), quase três vezes mais do que Vitória, onde houve 23 assassinatos no mesmo período. Além dos indicadores de violência, também foram avaliados aspectos do desenvolvimento socioeconômico e até geográfico do município para que fosse contemplado com o programa federal.