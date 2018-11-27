Caso Milena Gottardi: vídeo mostra chegada de Hilário a audiência

A segunda audiência de instrução que discute a guarda definitiva das filhas da médica Milena Gottardi e do policial civil Hilário Frasson teve início às 14h desta terça-feira (27). Por volta das 14h10, Hilário, preso desde o dia 21 de setembro, chegou ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).
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A ação foi proposta pelo irmão da médica, Douglas Gottardi, que possui a guarda provisória das meninas de 3 e 10 anos desde o dia 27 de setembro de 2017. Milena havia deixado registrado em uma carta que, caso acontecesse alguma coisa com ela, as crianças ficassem com o irmão.
A guarda das meninas foi dada a Douglas 12 dias após a morte da médica, que foi baleada no estacionamento Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam) no dia 14 de setembro e teve morte declarada no dia seguinte. Os processos que envolvem as crianças seguem em segredo de Justiça.
Familiares da médica informaram que mais cinco testemunhas de Hilário serão ouvidas nesta terça (27): um amigo do policial, três advogados que trabalharam com ele no Tribunal de Justiça e o desembargador Ney Batista Coutinho. Hilário foi assessor jurídico do desembargador por dois anos e 9 meses.
PRIMEIRA AUDIÊNCIA
A primeira audiência de instrução em relação à guarda das filhas da médica ocorreu no dia 8 de novembro, no Centro Avançado dos Juizados da Infância e da Juventude de Vitória. A audiência começou com o depoimento de Douglas. Depois, outras quatro testemunhas dele foram ouvidas.
Nenhuma delas aceitou apresentar o depoimento na frente de Hilário. O ex-policial civil foi retirado do presídio em Xuri, Vila Velha, para comparecer à audiência. Ele também foi ouvido no dia.