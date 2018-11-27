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Disputa pela guarda das filhas

Caso Milena Gottardi: vídeo mostra chegada de Hilário a audiência

Nesta terça-feira (27) foi marcada a segunda audiência que vai decidir pela guarda definitiva das filhas da médica Milena Gottardi e Hilário Frasson

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 17:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 17:57
A segunda audiência de instrução que discute a guarda definitiva das filhas da médica Milena Gottardi e do policial civil Hilário Frasson teve início às 14h desta terça-feira (27). Por volta das 14h10, Hilário, preso desde o dia 21 de setembro, chegou ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).
VEJA VÍDEO
 
A ação foi proposta pelo irmão da médica, Douglas Gottardi, que possui a guarda provisória das meninas de 3 e 10 anos desde o dia 27 de setembro de 2017. Milena havia deixado registrado em uma carta que, caso acontecesse alguma coisa com ela, as crianças ficassem com o irmão.
A guarda das meninas foi dada a Douglas 12 dias após a morte da médica, que foi baleada no estacionamento Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam) no dia 14 de setembro e teve morte declarada no dia seguinte. Os processos que envolvem as crianças seguem em segredo de Justiça.
> "Quero que Hilário perca o poder de pai", diz irmão de médica
Familiares da médica informaram que mais cinco testemunhas de Hilário serão ouvidas nesta terça (27): um amigo do policial, três advogados que trabalharam com ele no Tribunal de Justiça e o desembargador Ney Batista Coutinho. Hilário foi assessor jurídico do desembargador por dois anos e 9 meses.
PRIMEIRA AUDIÊNCIA
A primeira audiência de instrução em relação à guarda das filhas da médica ocorreu no dia 8 de novembro, no Centro Avançado dos Juizados da Infância e da Juventude de Vitória. A audiência começou com o depoimento de Douglas. Depois, outras quatro testemunhas dele foram ouvidas.
Nenhuma delas aceitou apresentar o depoimento na frente de Hilário. O ex-policial civil foi retirado do presídio em Xuri, Vila Velha, para comparecer à audiência. Ele também foi ouvido no dia.

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