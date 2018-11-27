Caso Milena Gottardi: vídeo mostra chegada de Hilário a audiência

A segunda audiência de instrução que discute a guarda definitiva das filhas da médicae do policial civilteve início às 14h desta terça-feira (27). Por volta das 14h10, Hilário, preso desde o dia 21 de setembro, chegou ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo ().

A guarda das meninas foi dada a Douglas 12 dias após a morte da médica, que foiHospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes () no dia 14 de setembro e teve morte declarada no dia seguinte. Os processos que envolvem as crianças seguem em segredo de Justiça.

Familiares da médica informaram que mais cinco testemunhas de Hilário serão ouvidas nesta terça (27): um amigo do policial, três advogados que trabalharam com ele no Tribunal de Justiça e o desembargador Ney Batista Coutinho. Hilário foi assessor jurídico do desembargador por dois anos e 9 meses.