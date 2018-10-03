Caso Dondoni: 10 anos após tragédia, júri popular tem data marcada

O empresário Wagner José Dondoni de Oliveira Crédito: Gabriel Lordêllo | Arquivo | A Gazeta

O empresário Wagner José Dondoni de Oliveira sentará no banco dos réus no próximo dia 5 de novembro. A data do Júri Popular foi marcada pelo juiz Romilton Alves Vieira Júnior, em despacho assinado na tarde desta quarta-feira (3). A audiência, que será realizada às 9 horas, na 1ª Vara Criminal de Viana, acontece uma década após o acidente que matou uma família.

No mesmo despacho o juiz determinou que o cartório separe 15 cadeiras para familiares da vítima e 15 cadeiras para familiares do réu, junto ao Plenário, identificando-as. Também proibiu filmagem, fotografia, gravação e uso de telefone celular ou similares no Plenário, nem mesmo pela imprensa, durante o julgamento. Por último, foi solicitado ainda reforço policial.

O empresário chegou a recorrer ao Superior Tribunal de Justiça contra a sua pronúncia - decisão que o levou ao Júri Popular. Mas em sua decisão o ministro Sebastião Reis Júnior, do STJ, destacou que pelos elementos presentes no processo "não se pode desconsiderar que o recorrente (Dondoni) tenha agido com dolo eventual, não só por dirigir alcoolizado, conforme demonstrado no Laudo Etílico, mas também porque, conforme relatos testemunhais, o apelante dirigia em alta velocidade, em 'ziguezague', e em estrada de grande circulação de veículos mesmo tendo sido aconselhado por socorristas, a não dirigir o veículo, por demonstrar estar embriagado, o que em tese caracterizaria o dolo eventual".

O advogado do empresário Dondoni informou que a defesa não irá se manifestar sobre a decisão.

LONGA ESPERA

Crédito: Gustavo Louzada | Arquivo | GZ

No dia 20 de abril de 2008, a família de Ronaldo Andrade, 35, seguia para Guaçuí, no Sul do Estado. No carro estavam a esposa, Maria Sueli Costa Miranda, 29, e os filhos Rafael Scalfoni Andrade, 14, e Ronald Costa Andrade, 4 anos. Na altura do km 304, próximo ao posto Flecha, em viana, o carro em que viajavam, um Fiatt Uno, guiado por Ronaldo, foi atingido pela S10 de Dondoni. Rafael morreu no local. Ronald, horas após ser socorrido. E a mãe, três dias depois. Ronaldo ficou muito machucado.

Dez horas após o acidente Dondoni foi submetido ao teste etílico, que apontou 6,7 decigramas de álcool por litro de sangue. O limite, na época, era de 2 decigramas de álcool por litro de sangue. Desde 2017, o Conselho Nacional de Trânsito tornou, por resolução, mais rígidos os índices máximos de álcool para motorista que for flagrado dirigindo após beber. No caso do exame de sangue, nenhuma quantidade de álcool é tolerada.

Dez quilômetros antes Dondoni já havia provocado outro acidente, ao jogar a S10 contra o carro de uma família de turista na altura de Seringal, que teve que desviar e acabou capotando. Ele fugiu do local sem prestar socorro. Um pouco antes ele entrou descontrolado em um posto de gasolina, em Guarapari, e quase colidiu com uma ambulância. Chegou a ser alertado pelos socorristas a não seguir viagem. No dia do acidente a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já tinha sido acionada sobre um motorista que estava ziquezagueando pela pista, mas não chegou a tempo de impedir a tragédia.

ENTENDA O CASO

O acidente

A caminhonete S10 guiada por Wagner Dondoni e o Fiat Uno dirigido por Ronaldo Andrade colidiram por volta das 7 horas do dia 20 de abril de 2008, no km 304 da BR 101, próximo ao posto Flecha, em Viana.

As vítimas

A família de Ronaldo seguia para Guaçuí, no Sul do Estado. Seu filho, Rafael Scalfone Andrade, de 13 anos, morreu no local. O caçula, Ronald, 3 anos, morreu horas depois. A mulher do cabeleireiro, Maria Sueli Costa Miranda, 29, ainda ficou internada por três dias, mas não resistiu aos ferimentos.

Embriaguez

Dondoni com garrafa de vodca em delegacia, no dia do acidente Crédito: Gustavo Louzada | Arquivo | GZ

A embriaguez do empresário foi comprovada por meio de um exame feito com a coleta de sangue: o resultado foi 6,7 decigramas de álcool por litro de sangue. O teste foi realizado 10 horas após a colisão. Na hora do acidente, esse índice deveria ser ainda maior, já que estudos mostram que o corpo humano começa a eliminar o álcool depois de seis horas do consumo.

A prisão

Dondoni foi detido após o acidente e foi levado para o DPJ de Cariacica, mas foi liberado após pagar fiança de R$ 2,1 mil.

Liberdade

Em setembro de 2008, Dondoni saiu da cadeia. Meses depois, sem carteira de motorista, tentou retirar uma nova habilitação, em Minas Gerais, mas foi descoberto.

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