Casas de Hélio Ferraz continuam inundadas após lagoa transbordar Crédito: Vitor Jubini | GZ

transbordou. Em um período de 24 horas, choveu 228 mm na Serra. Na manhã deste domingo (19), a prefeitura informou que 60 famílias estavam em abrigos do município. Mesmo sem chover forte nas últimas 24 horas, moradores do bairro Hélio Ferraz, Serra, continuam com as casas tomadas pela água. As residências inundadas ficam próximas a lagoa Pau-Brasil, que não suportou o volume de chuva dos últimos dias e. Em um período de 24 horas,na Serra. Na manhã deste domingo (19), a prefeitura informou que 60 famílias estavam em abrigos do município.





Na Rua Pau-Brasil, que fica às margens da lagoa, os moradores estão ilhados. Só é possível sair do local de bote e não dá para distinguir o que é rua ou lago. Os moradores da região contam que a última vez que isso aconteceu foi em 2013, nas chuvas do final do ano.

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O autônomo José Carlos Guerreiro foi um dos que teve a casa alagada. Neste domingo (19), a água ainda estava com mais de um metro dentro da residência dele. “Encheu muito rápido, não consegui salvar nada, só os documentos e algumas roupas”, afirmou.

A aposentada Isaura Maria Lemos, 81 anos, acordou na madrugada de sábado com a casa com água no joelho. Ela só conseguiu salvar um móvel. Segundo ela, o manancial está assoreado e isso dificulta o escoamento da água. “É arriscado entrar água a qualquer hora, de novo. A lagoa está toda suja, toda entupida. Se tivessem limpado igual quando eu mudei para cá. Ela era limpinha."

Por nota, a prefeitura da Serra informou que uma força-tarefa, comandada pelo Prefeito Audifax Barcelos, com as secretarias de Defesa Social, Serviços, Obras, Saúde e Educação, está nas ruas monitorando a situação. Disse também que a Prefeitura está providenciando toda a estrutura necessária para as famílias, por meio de fornecimento de colchões, cestas básicas, roupas de cama e cobertores.