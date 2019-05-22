Casal que morreu na Terceira Ponte havia reatado há cerca de um mês

O casal que morreu após acidente entre dois carros e uma moto na Terceira Ponte, durante a madrugada desta quarta-feira (22), voltava da casa da mãe de Kelvin Gonçalves dos Santos, de 23 anos, uma das vítimas. De acordo com a mãe do jovem, a cabeleireira Vilma Gonçalves, 40 anos, o filho estava com a namorada e também vítima do acidente, Brunielly Oliveira, que teria 17 anos, segundo Vilma.
Desolada, a mãe de Kelvin contou que o filho e a namorada, que moravam juntos, saíram da casa dela, no bairro Cocal, em Vila Velha, por volta das 21h desta terça-feira (21), e tinham planos de passear na praia e tomar um açaí antes de voltarem para a casa deles, no bairro Andre Carloni, na Serra.
Casal que morreu voltava da casa da mãe do motociclista
"Meu filho foi na minha casa era 18h, eu estava passando mal e ele comprou remédio para mim. Por um momento eu percebi que ele não queria ir embora, queria ficar ali com a gente, mas a menina (Brunielly) queria ir porque estava com cólica. Então eles foram embora e eu tive a notícia (da morte) hoje de manhã, quando acordei para trabalhar", disse a mãe.
VEJA O VÍDEO DO ACIDENTE
Vilma conta que o filho fez 23 anos no dia 30 de abril e que ele e Brunielly, que segundo ela tinha 17 anos, haviam reatado o relacionamento e estavam morando juntos há cerca de um mês. A mãe de Kelvin afirma que a namorada dele era de Cachoeiro de Itapemirim e por isso os dois tinham planos de passear na praia.
O CASO
O advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, e o estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos, dirigiam os carros envolvidos no acidente que matou um casal de jovens na Terceira Ponte, na madrugada desta quarta-feira (22).
Após a batida, os dois foram levados a hospitais de Vitória, mas já receberam alta. Em seguida, foram encaminhados pela polícia à Delegacia Regional de Vitória.
PERÍCIA
Peritos da Polícia Civil afirmaram que vão analisar os módulos dos dois carros em busca de informações como, por exemplo, a velocidade dos veículos no momento da colisão. A Polícia Civil solicitou que a Rodosol não retire os carros do pátio da sede administrativa, porque precisa voltar ao local para dar continuidade à perícia.
IMAGENS
A Assessoria da Rodosol afirmou que a Polícia Civil pegou imagens do sistema de videomonitoramento da ponte com a cena do acidente.
O ACIDENTE
A batida envolveu um Audi A1 e um Toyota Etios, além de uma moto. O casal que seguia na motocicleta morreu no local. Segundo a polícia, as vítimas têm aproximadamente 20 anos.
De acordo com um sargento do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, que estava na ocorrência, o Audi acertou a moto, o Etios veio depois e também atingiu o casal.
SUSPEITA DE RACHA
O casal foi encontrado cerca de 150 metros antes dos três veículos. A moto estava embaixo do Etios, mas a polícia não tem dúvidas que de o Audi também participou do acidente.
Segundo informações de um funcionário da Rodosol, a batida aconteceu por volta das 2h da madrugada. Ainda de acordo com o funcionário, os carros apostavam um racha quando acertaram o casal de moto.
Após a colisão, os motoristas dos carros foram levados a hospitais de Vitória. Um para o São Lucas e o outro para o Cias. O sargento informou à reportagem do Gazeta Online que os dois estavam sob escolta policial, porque se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Como o acidente resultou em mortes, eles precisam ser apresentados à autoridade de plantão.
Após ir para o hospital, o condutor do Audi, o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. O outro motorista, o estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos, depois de receber alta, também foi para a delegacia.
VÍTIMAS
Os jovens que estavam na moto foram identificados como Kelvin Gonçalves dos Santos, 23 anos, e a namorada, identificada pela mãe de Kelvin, Vilma Gonçalves, como Brunielly Oliveira, de 17 anos.
Os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML).
O QUE DIZ A RODOSOL
A RodoSol informa que o acidente envolvendo dois veículos e uma moto aconteceu na madrugada desta quarta, às 1h30, no vão central da Terceira Ponte, sentido Norte. Duas pessoas que estavam na moto foram a óbito no local.
A ponte ficou interditada no sentido Norte até às 6h20, para a retirada dos veículos e para o trabalho da Polícia Civil na liberação das vítimas. As imagens do acidente já foram fornecidas pela RodoSol à polícia, responsável pela apuração das causas do acidente.
TRÂNSITO
Os veículos envolvidos no acidente estavam sendo retirados da ponte por volta das 5h50. Por conta da operação, o trânsito ficou em sistema de pare e siga.
Quem vinha de Vila Velha seguia pela pista contrária e depois retornava para o sentido normal.
No sentido contrário, de Vitória para Vila Velha, apenas uma pista estava liberada.
Às 6h26, a Terceira Ponte foi liberada nos dois sentidos, de acordo com a Rodosol. O trânsito está lento no local.
(Com informações de Eduardo Dias, Daniela Carla e Laila Magesk)