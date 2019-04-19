Casal cai de parapente no Morro do Moreno em Vila Velha

Um acidente de parapente mobilizou o helicóptero do Notaer para realizar um resgate no Morro do Moreno, em Vila Velha, na tarde desta quinta-feira (18). Segundo o Corpo de Bombeiros, um casal que sobrevoava a região caiu em meio à mata e ficou agarrado em uma árvore.
Ao Gazeta Online, o médico Ricardo dos Santos Abraão, que também viu o ocorrido, disse que estava tomando café da tarde na varanda do apartamento onde mora, na Praia da Costa, quando viu o equipamento caindo no meio da mata. "O parapente teve ter perdido a corrente de ar e caiu uns 40 a 50 metros abaixo da torre lá em cima", disse.
Deu para ouvir o barulho das árvores caindo
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para realizar o resgate do casal mas, ao chegar no local, a dupla já havia descido da árvore, somente com arranhões. Eles foram retirados do local e passam bem.