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Acidente em Vila Velha

Casal cai de parapente no Morro do Moreno em Vila Velha

Segundo o Corpo de Bombeiros, um casal que sobrevoava a região de parapente caiu em meio à mata e ficou agarrado em uma árvore; apesar do susto, eles passam bem

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 21:26

Publicado em 

18 abr 2019 às 21:26
Helicóptero sobrevoa Morro do Moreno para fazer buscas de dupla que caiu de asa-delta Crédito: Reprodução
Um acidente de parapente mobilizou o helicóptero do Notaer para realizar um resgate no Morro do Moreno, em Vila Velha, na tarde desta quinta-feira (18). Segundo o Corpo de Bombeiros, um casal que sobrevoava a região caiu em meio à mata e ficou agarrado em uma árvore. 
> Piloto de parapente sobrevive a queda de 30 metros em Marataízes
Ao Gazeta Online, o médico Ricardo dos Santos Abraão, que também viu o ocorrido, disse que estava tomando café da tarde na varanda do apartamento onde mora, na Praia da Costa, quando viu o equipamento caindo no meio da mata. "O parapente teve ter perdido a corrente de ar e caiu uns 40 a 50 metros abaixo da torre lá em cima", disse. 
Deu para ouvir o barulho das árvores caindo
Ricardo
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para realizar o resgate do casal mas, ao chegar no local, a dupla já havia descido da árvore, somente com arranhões. Eles foram retirados do local e passam bem.

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