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Casagrande fala de projeto de anistia a PMs

O governador já afirmou que o projeto não abrangeria aqueles que já foram expulsos da corporação

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 12:22

Publicado em 

15 jan 2019 às 12:22
Casagrande fala sobre o projeto de lei que visa dar anistia administrativa aos policiais militares que respondem a processos por envolvimento na greve de 2017.

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