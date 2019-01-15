Casagrande fala de projeto de anistia a PMs

Casagrande fala sobre o projeto de lei que visa dar anistia administrativa aos policiais militares que respondem a processos por envolvimento na greve de 2017.
Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 12:22
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