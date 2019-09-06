Carros batem em cruzamento e derrubam telhado de franguinho em Itapoã

Uma colisão entre dois carros terminou com o telhado de um estabelecimento que vende franguinho destruído. O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Belo Horizonte com a Rua Milton Caldeira, em Itapoã, Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (6).
De acordo com moradores do bairro, eles ouviram um barulho forte no momento da colisão. Os carros ainda estão no local. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente. Procurada, a Guarda Municipal de Vila Velha informou que ainda não tinha informações sobre a ocorrência.