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Vila Velha

Carros batem em cruzamento e derrubam telhado de franguinho em Itapoã

O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Belo Horizonte com a Rua Milton Caldeira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2019 às 05:56

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 05:56

Uma colisão entre dois carros terminou com o telhado de um estabelecimento que vende franguinho destruído. O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Belo Horizonte com a Rua Milton Caldeira, em Itapoã, Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (6).
De acordo com moradores do bairro, eles ouviram um barulho forte no momento da colisão. Os carros ainda estão no local. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente. Procurada, a  Guarda Municipal de Vila Velha informou que ainda não tinha informações sobre a ocorrência.

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