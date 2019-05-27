Carro roubado em São Paulo é recuperado pela PRF na Serra

Um carro - Volkswagen - foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 251 da BR 101, na Serra, na noite deste domingo (26). O veículo havia sido roubado no dia 29 de agosto do ano passado, em São Paulo.
Agentes faziam a fiscalizaram no trecho quando abordaram a motorista. Após a vistoria, foi constatado sinais de adulteração da placa. Ao ser questionada, a mulher disse que comprou o carro no valor de R$ 40 mil (R$10 mil de entrada e mais 20 parcelas de R$1,5 mil).
O veículo foi apreendido e a mulher encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil da Serra para prestar depoimento.