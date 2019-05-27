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Fiscalização

Carro roubado em São Paulo é recuperado pela PRF na Serra

Agentes faziam a fiscalizaram no quilômetro 251 da BR 101 quando abordaram a motorista e constatam sinais de adulteração na placa do veículo

Publicado em 

27 mai 2019 às 18:33

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 18:33

PRF recupera na Serra veiculo roubado em São Paulo Crédito: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal
Um carro - Volkswagen - foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 251 da BR 101, na Serra, na noite deste domingo (26). O veículo havia sido roubado no dia 29 de agosto do ano passado, em São Paulo.
Agentes faziam a fiscalizaram no trecho quando abordaram a motorista. Após a vistoria, foi constatado sinais de adulteração da placa. Ao ser questionada, a mulher disse que comprou o carro no valor de R$ 40 mil (R$10 mil de entrada e mais 20 parcelas de R$1,5 mil).
O veículo foi apreendido e a mulher encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil da Serra para prestar depoimento.
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