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Carro pega fogo perto de posto de gasolina na Enseada do Suá

O incidente aconteceu em frente a uma concessionária de luxo em Vitória e funcionários ajudaram a combater as chamas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 12:21

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 12:21

Carro pega fogo na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Vitória. (30/12/2019) Crédito: Rafael Silva
Um carro pegou fogo nesta segunda-feira (30) na Enseada do Suá, em Vitória. O incidente aconteceu entre uma concessionária de luxo e um posto de gasolina na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. Funcionários da loja e de uma obra perto do local ajudaram a conter as chamas.
Segundo o proprietário do veículo, o engenheiro Fábio Poltronieri, as chamas tomaram a parte frontal do carro  um Fiat Palio  em poucos minutos. Ele conta que estava indo visitar um cliente quando percebeu a fumaça e parou próximo à concessionária.  
"Foi muito rápido. Eu parei o carro e as pessoas já foram parando e ajudando. É um carro novo, não sei o que aconteceu. Quem usa ele é minha esposa, que sai muito com meus filhos nele. Ainda bem que eu estava sozinho e sem meus filhos na hora do acidente", contou. 
O Corpo de Bombeiros chegou a ir até o local, mas as chamas já estavam controladas. Uma faixa da avenida Nossa Senhora dos Navegantes ficou interditada por alguns minutos, mas o trânsito já foi liberado. O executivo de vendas Luiz Henrique Casagrande conta que o prejuízo poderia ser maior, já que o carro em chamas parou bem próximo à vitrine da loja. "A gente ficou preocupado porque poderia estourar o vídeo da vitrine e de repente até pegar fogo em outros carros que estavam na loja. Ainda bem que deu tudo certo e tudo não passou de um susto", afirma. 
O carro que pegou fogo não tem seguro.

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