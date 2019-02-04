Carro pega fogo na Terceira Ponte e trânsito é interditado

Terceira Ponte Crédito: Videomonitoramento

Um carro pegou fogo no alto da Terceira Ponte, no sentido Vitória, por volta de 20h30 deste domingo (3). De acordo com a Rodosol, concessionária responsável pela via, o Corpo de Bombeiros foi acionado e atendeu a ocorrência.

O Corpo de Bombeiros controlou as chamas e retirou o veículo do local. O tráfego havia sido totalmente interditado no sentido Vila Velha-Vitória, mas foi liberado por volta de 21h15.

De acordo com testemunhas, outros carros que seguiam pela via no momento em que o fogo começou foram obrigados a manobrar na ponte e voltaram na contramão. Na outra pista, no sentido Vila Velha, alguns curiosos chegaram a parar e descer do carro para ver o que acontecia.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar informou que o combate ao fogo foi feito rapidamente e ninguém ficou ferido.

Carro pega fogo no alto da Terceira Ponte Crédito: Foto do leitor / Renan Faé