Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sentido Vitória

Carro pega fogo na Terceira Ponte e trânsito é interditado

De acordo com a Rodosol, o Corpo de Bombeiros controlou as chamas e o trânsito está liberado. Não há informações sobre vítimas

Publicado em 

03 fev 2019 às 23:03

Publicado em 03 de Fevereiro de 2019 às 23:03

Terceira Ponte Crédito: Videomonitoramento
Um carro pegou fogo no alto da Terceira Ponte, no sentido Vitória, por volta de 20h30 deste domingo (3). De acordo com a Rodosol, concessionária responsável pela via, o Corpo de Bombeiros foi acionado e atendeu a ocorrência.
O Corpo de Bombeiros controlou as chamas e retirou o veículo do local. O tráfego havia sido totalmente interditado no sentido Vila Velha-Vitória, mas foi liberado por volta de 21h15. 
De acordo com testemunhas, outros carros que seguiam pela via no momento em que o fogo começou foram obrigados a manobrar na ponte e voltaram na contramão. Na outra pista, no sentido Vila Velha, alguns curiosos chegaram a parar e descer do carro para ver o que acontecia. 
Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar informou que o combate ao fogo foi feito rapidamente e ninguém ficou ferido.
Carro pega fogo no alto da Terceira Ponte Crédito: Foto do leitor / Renan Faé
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Terceira Ponte Vila Velha Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?
Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais
Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados