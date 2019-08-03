Carro capota e deixa mulher ferida em Vila Velha

Uma mulher ficou ferida após capotar o carro na Rua Castelo Branco, na altura do Hospital Praia da Costa, em, na noite desta sexta-feira (2).

De acordo com a reportagem da TV Gazeta, que esteve no local, o marido da motorista que capotou informou que ela tinha acabado de sair do hospital, onde foi buscar alguns exames, quando foi atingida por outro veículo, que não parou no cruzamento.