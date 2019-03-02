Carro "abraça poste" em acidente com morte na ES-010, Serra

Acidente grave com morte na Rodovia ES-010, na Serra Crédito: Reprodução / internauta

O empresário Lucas Arantes, 32 anos, morreu após bater e capotar o veículo em um poste localizado na Rodovia ES 010, no bairro Marbella, na Serra. O acidente foi por volta de 1h deste sábado (02).

O irmão da vítima, o cinegrafista Marcos Arantes, contou que Lucas seguia de Nova Almeida com destino a Jacaraípe, bairro onde ele morava.

De acordo com o irmão, um carro teria invadido a mão contrária e atingido o veículo de Lucas. "Ele voltava para casa quando um carro invadiu a contramão na curva. Meu irmão tentou desviar, bateu na cerca, capotou e bateu num poste".

Com o impacto, o carro praticamente dobrou ao meio e ficou preso ao poste de energia.

Acidente grave com morte na Rodovia ES-010, na Serra Crédito: Reprodução / internauta

Lucas ficou preso às ferragens e foi retirado pelo corpo de Bombeiros. O Samu também foi acionado, mas o empresário não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado no Departamento Medico Legal (DML).