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Na madrugada

Carro "abraça poste" em acidente com morte na ES-010, Serra

Veículo em que estava o empresário Lucas Arantes se chocou fortemente contra poste durante madrugada. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local

Publicado em 02 de Março de 2019 às 13:43

Publicado em 

02 mar 2019 às 13:43
Acidente grave com morte na Rodovia ES-010, na Serra Crédito: Reprodução / internauta
O empresário Lucas Arantes, 32 anos, morreu após bater e capotar o veículo em um poste localizado na Rodovia ES 010, no bairro Marbella, na Serra. O acidente foi por volta de 1h deste sábado (02).
O irmão da vítima, o cinegrafista Marcos Arantes, contou que Lucas seguia de Nova Almeida com destino a Jacaraípe, bairro onde ele morava.
De acordo com o irmão, um carro teria invadido a mão contrária e atingido o veículo de Lucas. "Ele voltava para casa quando um carro invadiu a contramão na curva. Meu irmão tentou desviar, bateu na cerca, capotou e bateu num poste".
Com o impacto, o carro praticamente dobrou ao meio e ficou preso ao poste de energia. 
Acidente grave com morte na Rodovia ES-010, na Serra Crédito: Reprodução / internauta
Lucas ficou preso às ferragens e foi retirado pelo corpo de Bombeiros. O Samu também foi acionado, mas o empresário não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado no Departamento Medico Legal (DML).
Com informações de Isaac Ribeiro

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