Carretas explodem após colisão na BR 262 em Marechal Floriano

Uma carreta explodiu após colidir contra um veículo, na noite desta terça-feira (5), no quilômetro 59, da BR 262, em Marechal Floriano, região Serrana do Estado.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das carretas envolvidas no acidente estava vazia e a outra transportava cal. As duas colidiram e pegaram fogo na hora. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu estiveram no local para socorrer as duas vítimas, que foram encaminhadas para hospitais com ferimentos leves.
A pista esteve interditada parcialmente e funcionou no sistema "pare e siga", somente para veículos pequenos. Às 21h, foi liberada. Devido à chuva no local, os veículos serão retirados na manhã de quarta-feira (6).
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