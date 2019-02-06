Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Carretas explodem após colisão na BR 262 em Marechal Floriano
Acidente

Carretas explodem após colisão na BR 262 em Marechal Floriano

Duas pessoas ficaram feridas; veículos serão retirados do local somente na quarta-feira (6)

Publicado em 

05 fev 2019 às 22:59

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 22:59

Carreta pegou fogo após colidir com caminhão em Marechal Floriano Crédito: Reprodução
Uma carreta explodiu após colidir contra um veículo, na noite desta terça-feira (5), no quilômetro 59, da BR 262, em Marechal Floriano, região Serrana do Estado.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das carretas envolvidas no acidente estava vazia e a outra transportava cal. As duas colidiram e pegaram fogo na hora. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu estiveram no local para socorrer as duas vítimas, que foram encaminhadas para hospitais com ferimentos leves. 
> Maquinista morre após trator cair em ribanceira em Domingos Martins
A pista esteve interditada parcialmente e funcionou no sistema "pare e siga", somente para veículos pequenos. Às 21h, foi liberada. Devido à chuva no local, os veículos serão retirados na manhã de quarta-feira (6). 
FOTOS
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 262 Marechal Floriano
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados