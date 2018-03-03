Carreta é flagrada com 42 toneladas de excesso de carga na BR 262

Uma carreta com carga irregular foi retida e multada em mais de R$ 18 mil nesta sexta-feira (2). O veículo, que transportava 42 toneladas de excesso de granito, trafegava no km 94, em, na região Serrana do Estado, quando foi flagrado pela fiscalização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).