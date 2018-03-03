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Granito

Carreta é flagrada com 42 toneladas de excesso de carga na BR 262

O veículo que saiu de Barra de São Francisco com destino a Cachoeiro de Itapemirim tentou desviar da fiscalização

Publicado em 03 de Março de 2018 às 01:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2018 às 01:48
Carreta é multada em R$ 18 mil por excesso de peso Crédito: Divulgação/PRF
Uma carreta com carga irregular foi retida e multada em mais de R$ 18 mil nesta sexta-feira (2). O veículo, que transportava 42 toneladas de excesso de granito, trafegava no km 94, em Domingos Martins, na região Serrana do Estado, quando foi flagrado pela fiscalização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Segundo a PRF, a carga era transportada de Barra de São Francisco para Cachoeiro de Itapemirim. Devido a fiscalização na BR 101, a carreta desviou do trajeto e passou pela BR 262. No entanto, a carreta foi abordada durante uma fiscalização de excesso de peso.
No total, a carga pesava 102 toneladas. Como o limite de peso era de 60 toneladas, a carreta estava com 42 toneladas a mais do peso permitido.
Ainda de acordo com a PRF, o veículo foi retido para transbordo da carga.
 

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