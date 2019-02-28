Campeã do grupo A

Carnaval de Vitória: São Torquato sobe para o Grupo Especial

Por um décimo, a Independentes de São Torquato é vencedora do Grupo de Acesso A e sobe para o Grupo Especial
Jose Ricardo Medeiros

27 fev 2019 às 21:07

Presidente da Independentes de São Torquato, Jonas Schneider Crédito: Gazeta Online
Na apuração do Carnaval de Vitória que acontece nesta quarta-feira (27) no Sambão do Povo, em Vitória, foi anunciado que a escola Independentes de São Torquato, que desfilou na sexta-feira, foi a grande vencedora do Grupo de Acesso A. Com a pontuação, a escola sobe para o Grupo Especial e passa a desfilar na avenida no sábado. A disputa foi acirrada e, por um décimo, a "Chegou O Que Faltava" não levou o título.
Foi a Independentes de São Torquato que conseguiu interagir com o público, sendo recebida na dispersão com aplausos e gritos de “é campeão”. Ela homenageou os bares da vida com o samba-enredo "O bar e o sonho: deixa quem quiser falar, a Independentes vem cantar" e fez bonito na avenida.
O presidente da escola, Jonas Schneider de Azevedo, foi levantado pela torcida, que comemorou bastante. "A São Torquato merece, é maravilhosa, a comunidade merece, foi um ano intenso de trabalho. Vamos incomodar! O trabalho é muito grande, a São Torquato está crescendo a cada dia. Estamos muito felizes!", comemorou.
As duas escolas com as menores pontuações foram a Império de Fátima e a Tradição Serrana. Com isso, elas caem para o Grupo de Acesso B e passam a desfilar na quinta-feira.
