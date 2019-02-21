Carnaval de Vitória: Sambão do Povo recebe alvará dos bombeiros

Uma nova vistoria foi realizada nesta quinta-feira (21) por volta das 14h no Sambão do Povo, em Vitória, e o Corpo de Bombeiros informou que não foram encontradas irregularidades estruturais e as pendências que existiam foram corrigidas. Os extintores estavam nas posições, as saídas estavam sinalizadas corretamente e o para-raios foi instalado.
De acordo com a corporação, os documentos que faltavam eram os laudos e documentos comprobatórios, neste caso, as anotações de responsabilidade técnica, expedidas pelos profissionais responsáveis pela montagem das estruturas e das instalações elétricas, além do laudo de retardância a fogo dos materiais de revestimento.
Com o alvará expedido, os desfiles desta quinta-feira (21), das escolas de samba do grupo de acesso, e o evento de sábado (23), com as agremiações do grupo especial, estão liberadas pelo Corpo de Bombeiros.