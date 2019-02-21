Carnaval de Vitória: ônibus extras para o retorno dos foliões

Ônibus do sistema Transcol terão linhas extras para garantir o transporte de foliões no carnaval de Vitória Crédito: Arquivo/AG

Para garantir o retorno dos foliões que forem prestigiar o desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória , oito linhas de ônibus do sistema Transcol farão 25 viagens extras no sábado (23) e domingo (24), das 4h30 às 5h30.

São elas:

- 502 (Terminal de Laranjeiras/Terminal de Itacibá, via Terminal de São Torquato/Terminal de Jardim América);

- 503 (Terminal de Laranjeiras/Terminal de Vila Velha, via Reta da Penha/Avenida Carlos Lindenberg);

- 505 (Terminal de Laranjeiras/Terminal de Itacibá, via Camburi/Avenida Beira Mar);

- 506 (Terminal de Laranjeiras / Terminal de Itacibá, via Maruipe/Terminal de Jardim América);

- 515 (Terminal de Laranjeiras/Terminal de Campo Grande, via Avenida Beira Mar);

- 527 (Terminal de Carapina/Terminal de Jardim América, via Reta da Penha);

- 535 (Terminal de Carapina/Terminal de Campo Grande, via Terminal de Jardim América/Rodovia Serafim Derenzi);

- 597 (André Carloni/Terminal de São Torquato, via Reta da Penha).

Sambão do Povo: Já no primeiro dia de desfile, quinta-feira (21), os terminais da Grande Vitória terão coletivos reserva para atender o possível aumento de passageiros. Confira abaixo as 25 linhas que trafegam pelas proximidades do

- 563 (Terminal de Carapina/Terminal de Vila Velha, via Bairro República/Jardim da Penha/Terceira Ponte);

- 567 (Terminal de Carapina/Terminal de Vila Velha, via Terminal de São Torquato/Reta da Penha);

- 568 (Terminal de Carapina/Terminal de Vila Velha, via Terminal de São Torquato/Camburi);

- 634 (Terminal de Vila Velha/Terra Vermelha, via C. Itaparica);

- 664 (Terminal de São Torquato/Praia da Costa, via Terminal de Vila Velha/Boa Vista);

- 665 (Terminal de Vila Velha/Terminal de São Torquato, via Santos Dumont/Santa Mônica/Itaparica);

- 667 (Terminal de Vila Velha/Terminal de São Torquato, via Cobilândia/Vale Encantado/Araçás/Ibes);

- 668 (Terminal de Vila Velha/Ponta da Fruta, via Rodovia do Sol);

- 735 (Terminal de São Torquato/Cariacica, via Prolar, AF Borges/Itaquari);

- 774 (Terminal de São Torquato/Nova Rosa da Penha, via Bubu);

- 775 (Terminal de São Torquato/Jardim Botânico, via Castelo Branco);

- 776 (Terminal de São Torquato/Flexal II, via Porto Velho);

- 777 (Terminal de São Torquato/Novo Brasil, via Marcílio de Noronha);

- 835 (Terminal de Carapina/Serra, via BR 101);

- 836 (Terminal de Carapina/Serra Dourada I, via Serra Dourada III/Eldorado);

- 837 (Terminal de Carapina/Nova Almeida, via Jacaraípe);

- 838 (Terminal de Carapina/Balneário Carapebus, via Cidade Continental);

- 841 (Terminal de Carapina/Jardim Carapina, via BR 101);

- 899 (Terminal de Carapina/Castelândia, viu Feu Rosa/Vila Nova de Colares);

- 927 (Terminal de São Torquato/Viana, via Betânia).

DESFILES: ORDEM E HORÁRIOS

Carnaval de Vitória 2018 - Vista de cima do desfile da escola de samba Novo Império, no Sambão do Povo Crédito: Secundo Rezende

Nesta quinta-feira (21), os portões do Sambão do Povo abrem às 19h e os desfiles começam às 21h. Estarão presentes as escolas de samba Mocidade Serrana, Mocidade da Praia, União Jovem de Itacibá e Independente de Eucalipto.

Na sexta-feira (22), a abertura dos portões será às 20h e os desfiles terão início às 22h. Desfilam as escolas Andaraí, Barreiros, Rosas de Ouro, Independente de São Torquato, Chega Mais, Tradição Serrana, Chegou o que Faltava e Império de Fátima, respectivamente.