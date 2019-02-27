Carnaval de Vitória: Mocidade da Praia é campeã do grupo de acesso B

Presidente da Mocidade da Praia recebendo o troféu de campeã do Grupo de Acesso B Crédito: José Carlos Schaeffer | CBN Vitória

Sambão do Povo na quinta-feira (21), primeiro dia de Carnaval de Vitória. Com a vitória, no ano que vem a escola passará a desfilar na sexta-feira. A escola de samba Mocidade da Praia é a grande campeã do Grupo de Acesso B, que é o grupo das escolas que desfilaram nona quinta-feira (21), primeiro dia de. Com a vitória, no ano que vem a escola passará a desfilar na sexta-feira.

Luciano de Paula, presidente da Mocidade da Praia, informou que a vitória foi suada porque o carnaval foi feito com um orçamento de apenas R$ 7 mil. "Tive até que penhorar o carro", comentou.

Estávamos confiantes porque foi feito um trabalho muito sério, muito árduo com pessoas maravilhosas Luciano de Paula

Neste momento, acontece a apuração dos votos para a campeã do grupo A. Com a decisão, as escolas que desfilaram na sexta-feira, as duas com menos pontos, vão cair para a quinta-feira.

Quatro escolas desfilaram na quinta-feira, e a Mocidade da Praia foi a segunda a entrar na avenida, com o enredo "Reza a lenda, surge a noite... Tem sonhos de delírios pelo ar".

A apuração do Carnaval de Vitória começou com vinte minutos de atraso por volta das 16h50 nesta quarta-feira (27), no Sambão do Povo, em Vitória.