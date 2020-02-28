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180 mil pessoas

Carnaval de rua de 2020 teve maior público dos últimos tempos em Vitória

Para o secretário de segurança Roberto Sá, o aumento de pessoas na festividade deu-se, principalmente, pelo fato dos principais blocos terem sido realizados na avenida Beira-Mar, Centro de Vitória

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 20:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 20:38
Data: 23/02/2020 - ES - Vitória - Bloco Regional da Nair - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros
O carnaval de rua de Vitória 2020 foi o que mais recebeu foliões nos últimos tempos, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).  Ao todo, a Prefeitura da Capital contabilizou um público de 180 mil pessoas nos quatro dias de folia. Para o secretário de segurança Roberto Sá, o aumento de pessoas na festividade deu-se, principalmente, pelo fato dos principais blocos terem sido realizados na avenida Beira-Mar, Centro de Vitória, e não na Praça Costa Pereira e na avenida Jerônimo Monteiro, como nos anos anteriores. 
A Prefeitura de Vitória informou que a expectativa era de que o carnaval recebesse 25 mil pessoas por dia, entretanto a média diária foi de 40 mil. Só no domingo (23), dia em que os blocos Regional da Nair e Puta Bloco saíram, foram contabilizadas 60 mil pessoas.
"Essa mudança de local foi, inicialmente, avaliada de forma positiva, pois além de ter dado possibilidade de mais foliões se divertirem naquele local (Centro de Vitória), facilitou o trabalho das polícias e da Prefeitura. Tivemos um número menor de ocorrências de hostilidade contra a Polícia Militar, redução nos crimes contra o patrimônio - como furtos e roubos, apesar do aumento nos homicídios. Mas de forma geral, a gente observou nos balneários e grandes blocos muita alegria, pessoas se divertindo e a polícia trabalhando", avaliou Sá.
Já para o Secretário de Cultura de Vitória, Francisco Grijó, o grande público se deve às características do carnaval de rua de Vitória, além da potencialidade turística da capital. Ele afirma que Vitória tornou-se um destino turístico muito potente, atraindo pessoas do Brasil inteiro.
"Ano passado, a média de público foi de 25 mil por dia. Segundo a Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação (CDV), a média de ocupação hoteleira foi de 84% neste Carnaval, sendo que vários deles estavam com todas as vagas preenchidas. É o maior número dos últimos três anos. E não foram só turistas de fora do Estado que vieram para cá. Houve pessoas que vieram do interior do Estado de van para aproveitar os dias de folia", contou.

919 MOTORISTAS MULTADOS

Ao todo,  2.200 policiais militares atuaram por dia no Carnaval 2020, mais de 6 mil veículos foram abordados, 31 automóveis e 18 motos foram recuperadas, 919 notificações de trânsito foram realizadas - sendo 78 por embriaguez ou recusa do bafômetro. 
"Foram 169 acidentes em 2020 nas rodovias estaduais, com duas vítimas fatais. Esses números representam 31% a menos de acidentes, comparados a 2019. Além disso, 28 quilos de drogas e 27 armas foram apreendidas, além de 525 pessoas detidas ou conduzidas. Foi um carnaval nunca visto antes, em relação a número de público, e mesmo assim foi mais tranquilo nas grandes concentrações", afirmou o Coronel Márcio Eugênio Santório, comandante da Polícia Militar. 

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